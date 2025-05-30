吉利雷达两款电混新车上市，售价13.98-15.98万元。新车与纯电版车型，组成 “纯电+电混”的双线技术战略。雷神EM-P超级电混系统，具有超强动力、超维安全、超级舒适以及超能省钱等优势，为跨城之间长途出行、北方高寒以及补能设施不完善的地区用户，提供户外解决方案。

雷神EM-P超级电混系统搭载3DHT构型电混系统，系统最大功率260kW，可输出914N·m峰值扭矩，三合一高效电驱系统最高效率可达到97% 。动力表现强悍，空载百公里加速6.3s，满载加速仅需8.6s。综合续航里程突破1068公里，综合油耗做到1.5L/100km，即便馈电情况油耗也仅为6.4L/100km。

装载重，后斗设计承载能力超1吨。耐久承载能力达到了1.3吨，1.76m STC长货箱，多拉不受限，装的多扛得住更皮实。爬坡能力强，爬坡既稳又有劲。可实现空载100%最大爬坡度、重载0.5吨65%的最大爬坡能力。 户外发电站，最大21kW放电功率。220V车内放电、最大21kW放电功率，支持边充边放、驻车放电、锁车放电、远程放电控制，全场景放电。在户外，用户可以把雷神EM-P当增程器使用，相当于带了一台大功率发电机。油电转换效率高出20%，支持保电30%-85%。

皮卡也有智能座舱，配备银河OS智能生态车机，座舱配备10.2吋仪表+14.6吋大屏，支持手机互联及数十项影音娱乐APP应用，并支持生态扩展。语音交互功能也非常强大，可见即可说，也可以连续对话，智能语音反应时间只有200ms，而传统皮卡需要4秒以上。