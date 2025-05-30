市场调查机构 IDC 日前发表报告，预估 2025 年全球智能手机出货量为 12.4 亿台，同比增长仅 0.6%，远低于此前 2 月预测的 2.3%，2024-2029 年的复合增长率为 1.4%。

IDC 称，尽管面临诸多挑战，美国和中国市场仍是推动 2025 年智能手机增长的主要力量。

在中国市场，该机构认为得益于国补政策刺激，预测 2025 年中国智能手机同比增长 3%。在国补政策推动下，2025 年第 1 季度安卓手机增长明显（报告中并未提及具体数值）。

在今年 3 月国补对超过 6000 元机型提供 10% 补贴，以及 618 等购物节大促和 iPhone 17 的硬件升级，将提振苹果 iPhone 在中国市场的表现，不过整体而言，该机构预测苹果 2025 年在中国市场出货量将下降 1.9%。

在美国市场，该机构预测 2025 年智能手机出货量增长 1.9%，增长预期从 3.3% 下调。IDC 研究总监 Anthony Scarsella 指出，美国市场独特的运营商模式通过以旧换新和免息分期等优惠措施缓解了关税带来的价格上涨压力，预计智能手机平均售价（ASP）将上涨 4%，但对消费者的直接冲击有限。