正式推出Neo系列全新旗舰真我Neo7 Turbo及真我GT7阿斯顿马丁F1限量版。其中，真我Neo7 Turbo凭借天玑9400e旗舰芯、7200mAh泰坦电池、144Hz电竞直屏等硬核配置，国补后1699.15元起强势冲击2K档市场。核心配置上，真我Neo7 Turbo采用6.80英寸144Hz 1.5K直屏，搭载天玑9400e平台，前置1600万，后置5000万+800万双摄，电池是7200mAh，支持100W闪充。

作为史上最强Neo，真我Neo7 Turbo首批搭载天玑9400e平台，这颗芯片采用全大核设计，包含4个Cortex-X4超大核以及4个主频为2.0GHz的Cortex-A720大核。GPU方面，天玑9400e搭载旗舰12核Arm Immortalis-G720，支持硬件级移动光线追踪技术，在重载游戏中渲染表现更加出色，运行热门游戏时功耗更省。

为了释放天玑9400e的强悍性能，真我Neo7 Turbo采用GT旗舰同款大气流冷锋散热系统，配备行业最大7700mm²的超大单体VC均热板，VC内部的气腔体积增加100mm³，让核心温度10秒内降低10度。工业设计上，真我Neo7 Turbo采用全新透明机身，不惜成本实现了近乎1:1还原手机内部的精密布局，并且Neo7 Turbo采用背板晶刻纹理，在透明背板的光线折射与反射下隐隐若现，营造出层次鲜明的动态光影效果。

同期发布的真我GT7阿斯顿马丁F1限量版，以F1赛车为灵感打造双翼空气动力学设计，通过“蚀刻-抛光-填色”三重工艺复刻银翼徽标，五层喷色工艺还原经典阿斯顿马丁绿。系统UI、充电动效及高定相机水印深度融合赛道元素