一汽奥迪Q6L e-tron纯电SUV在2025粤港澳大湾区车展上开启预售，共推出四款车型。动力方面，新车采用800V高压平台，由宁德时代提供的800V三元锂电池，容量为107kWh，最大充电功率能达到270kW，从5%充至80%只需23分钟，充电10分钟续航300公里。

其中，奥迪Q6L e-tron 最大续航可达752km；智驾版最大续航可达708km，奥迪Q6L Sportback e-tron 最大续航可达765km；智驾版最大续航可达715km。新车提供后驱和四驱两个版本，后驱最大功率280kW，四驱最大功率则是420kW。

奥迪Q6L e-tron sportback车型最显著的特点是采用溜背式的设计，整体车身线条流畅动感。风阻系数仅为0.26。通过圆弧式的屏幕贯穿主驾和中控，并且副驾前方新增屏幕。屏幕尺寸分别为14.5英寸MMI全景显示屏、11.9英寸奥迪虚拟座舱、10.9英寸副驾屏幕以及同级最大的88英寸AR-HUD。支持CarPlay、CarLife和Hicar的手机投屏。

新车最大亮点是采用华为的乾崑智能辅助驾驶方案。新车标配双激光雷达+视觉感知融合方案，搭载2颗激光雷达、5个毫米波雷达、12个超声波雷达和11个高清摄像头，能实现无图的L2级智能辅助驾驶，支持高速、城区、全场景泊车。