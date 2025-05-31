尊界S800正式上市，售价70.8-101.8万元。共推出四款车型，其中，尊界S800星辉尊享版70.8万元起，尊界S800星耀尊享版78.8万元起，尊界S800星辉行政版81.8万元起，尊界S800星耀行政版101.8万元起。

新车定位百万级超豪华车，车身长度近5.5米，轴距超过3.3米，并配备了七大智能化技术：途灵龙行平台、天使座主动安全防护系统、星河通信，同步升级鸿蒙ALPS座舱2.0、华为车语系统2.0、华为巨鲸电池2.0、华为ADS4。尊界S800是鸿蒙智行家族中的旗舰超豪华车，主要竞争对手锁定迈巴赫S级、劳斯莱斯古思特等传统豪华汽车品牌。

内饰上，座舱内贯穿式三联屏架构实现了多屏协同交互，配合HUAWEI XHUD抬头显示与三指滑屏操控，构建出沉浸式数字空间。全球首创的轿车双零重力座椅可呈现悬浮姿态，后排超奢华中岛台集成指纹密码箱、压缩机冰箱等十二项功能模块，通过航空级铝合金材质与智能触控界面展现精密制造工艺。

动力方面，尊界S800增程版车型搭载了一台1.5T发动机，其最大功率可达115kW。双电机版本车型的油耗低至0.09L/100km，而三电机版本车型的油耗也仅为0.25L/100km。三电机车型的前电机最大功率为160kW，两台后置电机的最大功率均为273.5kW；双电机版本车型的前/后电机最大功率则分别为160kW和230kW。

尊界S800纯电车型配备了一块容量为94.364千瓦时的电池组，提供了670km和702km两种续航里程选择；而增程版车型则配备了一块容量为63.262千瓦时的电池组，其纯电续航里程有258km、271km、276km、302km以及311km共计五种选择方案供消费者挑选。尊界S800按照L3智能驾驶架构设计，配备了全方位的高精度感知硬件，包括4颗激光雷达、1套分布式毫米波雷达、11颗视觉摄像头、12颗超声波雷达以及2颗角毫米波雷达，进一步提升了车辆的全向防碰撞能力。同时，采用全域冗余安全设计，确保车辆在极端情况下也能保持安全稳定。

尊界S800搭载的华为星河通信系统，是行业首个自主智能车载通信系统。它实现了地面通信的双网双待，信号更强、覆盖更广，并支持快速回网、弱网加速等功能，确保驾乘者在任何情况下都能保持畅通无阻的通信体验。