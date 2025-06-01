2025年5月31日，“兆瓦闪充 万桩共建“兆瓦闪充生态共建启动仪式，在粤港澳车展举办。比亚迪现场宣布与小桔充电合作共建10000座兆瓦闪充桩、与新电途合作共建5000座兆瓦闪充桩，在全国范围内推进兆瓦闪充生态普及，进一步加快兆瓦闪充充电设施的建设，让用户能更广泛、更便利地享受到“油电同速”的极致补能体验，让出行便利无焦虑。

自2025年3月比亚迪发布兆瓦闪充技术以来，用户最关切的问题始终是“兆瓦闪充桩何时大面积普及“。为了让有兆瓦车的用户真正体验到兆瓦闪充，本次比亚迪宣布与小桔充电合作共建10000座兆瓦闪充桩、与新电途合作共建5000座兆瓦闪充桩，拓展了兆瓦闪充生态的建设模式。作为滴滴旗下数智化充电运营商，小桔充电已累计合作商户超8400家，服务过的用户超3400万人；新电途则接入全国超90%的公共充电桩，覆盖400多座城市。这一合作将进一步加快兆瓦闪充桩普及速度，加速构建覆盖全国的兆瓦闪充网络。

除了合作共建，比亚迪此前宣布自建 4000座兆瓦闪充站，目前已建成兆瓦闪充站超500座，覆盖全国200多个核心城市。目前比亚迪正积极与多家头部充电运营商洽谈合作，联合更多社会资本推动兆瓦闪充桩广泛落地。相信未来，会有越来越多的兆瓦闪充桩铺设在高速和城区路网，充电将和加油一样方便，让越来越多的用户享受到兆瓦闪充技术带来的极致体验。