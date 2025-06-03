开发者 Cameron Kaiser 在拥有 30 年历史的 Apple Network Server 服务器上，成功运行《毁灭战士》游戏。

Apple Network Server 是苹果公司于 1996-1997 年间推出的一款高端设备，当时售价超过 1 万美元，并非运行苹果自家的系统, 主要用于运行 IBM 的 AIX 操作系统。

Apple Network Server 是苹果最后一批非 Macintosh 台式电脑，硬件配置独特，与现代设备差异巨大，因此在 2025 年 5 月之前，无法运行《毁灭战士》游戏。

Kaiser 为了在这款古老硬件上运行《毁灭战士》游戏，选择了型号为 500/132 的 Apple Network Server，该硬件配备 200MHz PowerPC 604e 处理器、512MB 奇偶校验 RAM 和 1MB 视频 DRAM。

Apple Network Server 仅支持 AIX 4.1.5 版本，而非更新的 AIX 4.3，这导致 NCommander AIX Doom 无法直接使用。于是他从 Doom Generic 入手，安装 AIXPDSLIB 作为编译器，编写 Makefile 以支持远程 X 运行。

他经过大量调试，游戏最终通过 Apple Remote Desktop 运行，并成功显示在服务器的 CRT 显示器上（后改为 LCD 面板）。Kaiser 还在 GitHub 上发布了源代码和预编译版本，支持 24 位和 8 位色彩显示，供有此硬件的用户尝试。