AI是BEYOND Expo 2025的一大绝对热点。

无论是展区内的众多大模型生态相关企业还是围绕这一话题展开的大量个人演讲、小组对话、甚至是以AI为主题和切入点的论坛峰会，只要进入会场，这里总会有一些关于AI的痕迹吸引你的目光。

当然，随着DeepSeek、ChatGPT、豆包、Kimi以及更多AI技术缩影的不断显现，人们也正在随之产生更加深刻的发问：AI还可以带来哪些颠覆？技术又会如何对推动社会的变革？我们又该怎样让这种技术为我们带来正向帮助？

疑问的背后从来都不需要解答。就像BEYOND Expo 2025的AI峰会期间美图原董事长蔡文胜结合当下另一个深具疑惑的技术方向Web3所思考的那样——无论是AI还是Web3，它们所折射的会是人类与社会之间的一种共处方式，而如何接受、理解、以及运用，才更能决定这一切的走向。在主题演讲中，蔡文胜强调，本质上来看，“AI是生产力的提升”，“Web3是生产关系的改进”，未来会进一个全新的“数据大航海时代”，这个世界则会“属于懂得提问的人，而不是解答问题的人。”

Web3的核心：开放+可信

AI和Web3虽同为热门技术，但人们对它们的理解往往各不相同。他用简明方式界定两者：AI本质上是生产力的提升，因此受到各国政府的广泛欢迎；Web3则是生产关系的改变，触及组织结构乃至平台生态的底层逻辑。并且他也指出，最终，两者会走向相辅相成、互相促进的一面。

蔡文胜在演讲中梳理了互联网的三个发展阶段：Web1是门户网站时代，用户只能被动接收信息；Web2引入社交互动，用户可发布内容、点赞、打赏，但数据与账号依然归平台所有；Web3则试图改变这种结构，让用户在平台中重新掌握对身份与数据的控制权。

不过，在他看来，这样的转变也带来了新的挑战。在一些强调用户自主权的新型平台中，用户拥有更高的控制权，可以自由迁移和使用服务。但与此同时，这些平台往往也不会提供“找回账号”或“数据恢复”等保障机制，一旦凭证遗失，原有信息可能难以找回，“这是Web3的自由度、开放性，但也是它的不足。”

他还提到，一些早期的Web3产品过于强调去中心化而缺乏信任机制，最终导致信息混乱、用户流失。这些社交平台中，“里面（的名字）谁都可以叫···所以你一进去查，有一万个特朗普、一万个马化腾···当你不受限制的时候，你要找到真正的用户，没办法，没有信任感。”因此，在他看来，对Web3来说，真正可持续的方向，应是在开放性和可信性之间找到平衡点，“有一定的自由度，又有一定的监督，所以这会是整个Web3的核心。”

AI时代的未来，属于懂得提问的人

相比Web3在组织结构上的挑战，AI所引发的变革更加直接，也更加深入。它不仅是一种技术工具，更在重塑我们对知识获取、经验判断甚至常识体系的理解方式。

蔡文胜回顾了人工智能的发展路径，从图灵破解密码到AlphaGo战胜李世石，再到AlphaZero彻底摆脱人类棋谱、通过自我对弈取得压倒性胜利。他特别提到：AlphaZero的成功其实启发了所有人：人类积累几千年的下围棋的知识可能都是错误的。由此衍生，“今天，我们要有突破的思想，也就是说，我们掌握的所有常识可能是‘错’的，房子为什么要建成四四方方？汽车为什么要四个轮子？可能有一天我们发现都是‘错误’的。”

这种突破也让他重新审视了技术背后的底层逻辑。他以当前的明星国产大模型DeepSeek为例讲到，“我们知道OpenAI很有钱，拿了几百亿美金投资”，但“我们的梁文峰为什么把他们干掉了？就是因为梁文峰没那么多钱，他没有拿投资，靠自己的钱来做，所以他提出了一个更新的方法，没有再借助领域原来的知识图谱，反而取得了巨大的成功···”

从这一点出发，蔡文胜强调，AI最大的意义在于，它平等化了人们获取知识的方式，无论是大学生还是小学生，在AI时代面前都是一视同仁。而未来的差别则在于“怎么提问”，因为“同样一个答案，怎么提问会来决定你获取到的信息···这个世界是属于懂得提问的人，而不是解答问题的人。”

进入数据时代后的下一步是_____

演讲最后，蔡文胜结合人类社会生产资料的变迁，分享了他对当下社会特征的一些感悟。

他指出，三千年前，最有钱的是奴隶主，因为奴隶是最稀缺的生产资料；到了农业时代，生产资料则变成了土地；工业社会强调工具与与之有关的效率；而今天的信息社会，核心资源已转向资本与数据。

“所以我们可以看到，美国70年代到现在，基本上做工业的、做农业的都不是最有钱的，只有做投资的‘巴菲特’或者做信息产业的才是最有钱、最有power的···”。相比之下，中国处在农业、工业、信息社会并存的阶段，这也解释了为何过去几十年中国的首富有做房地产的，也有做互联网和工业的。但趋势也已非常明确，“再往后20年，你会看到，搞信息的，才有可能在数据时代成为最有power的人···未来，我们要做的事情，如果跟数据有关，那么你就成功一半了。”

他表示，我们正迈入一个以数据为核心的新阶段，接下来，“我们会进入一个全新的数据贸易时代，也就是数据大航海时代。可能就会没有国家的观念。这样其实整个世界的贸易发展就会更大。”

并且他也进一步指出，在AI和Web3时代，每个人都有巨大的机会：以前，做一个大的互联网公司要几千人、上万人，现在十个人就可能做出一个独角兽——140人的DeepSeek正是小团队实现大突破的案例，“同样，对于你们，哪怕不去创业，如果你在工作中懂得运用AI或者Web3的思维，就会事半功倍。”