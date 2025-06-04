任天堂美国今日发布“创作者之声特集 ——Switch 2 定制芯片”视频，在视频中英伟达创始人兼 CEO 黄仁勋出镜，分享了初代 Switch、Switch 2 定制芯片的制作历程。

根据黄仁勋的介绍，英伟达已与任天堂合作十多年，达成了“技术应为创造力服务”的理念，同时他分享道：“我的儿子有一天跟我分享了一个梦想，他想要一台性能强大到能玩大型游戏，但体积又小到可以随身携带的游戏机，这个梦想听起来天方夜谭，但最终初代 Switch 实现了这个梦想。”

在初代 Switch 发布前，一位行业先驱（指前任天堂社长岩田聪）突然离世，当时他和任天堂都对此感到悲痛不已，但随后他们依照岩田聪的理念继续前行，倾尽所有打造出了初代 Switch 游戏机，这台游戏机凝聚了英伟达超 500 名工程师数以年计的心血，重构了 Tegra 芯片架构、系统接口层、游戏引擎等技术栈。

随后黄仁勋介绍道，在初代 Switch 推出后，全球销量超 1.5 亿台，连接了千万家庭，赋予了独立开发者新力量，“重新定义了主机形态”；而如今，全新篇章即将开启，Switch 2 要超越初代 Switch 的构想，为此，Switch 2 定制 Tegra 芯片实现了以下突破：

完整的硬件级光线追踪，可实现高动态范围渲染及向下兼容

定制 AI 处理器，用于实时锐化、增强游戏体验

优化半导体工艺技术，平衡高性能与手持设备的低功耗

黄仁勋还表示，Switch 2 引入了英伟达最新的神经渲染与 AI 技术（DLSS），使整体性能相较初代 Switch 大增十倍，将性能、智能与美学汇聚于掌心，Switch 2 不仅是一台新游戏机，更是对岩田聪先生愿景的传承。