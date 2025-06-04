据 Business Insider 报道，OpenAI CEO 奥尔特曼认为，生成式 AI 不久后将具备“发现新知识”的能力，这项技术现已开始扮演“职场新人”的角色。

奥尔特曼在 Snowflake Summit 2025 上与 Snowflake Computing CEO 斯里达尔·拉马斯瓦米（Sridhar Ramaswamy）对话时表示：“现在有些人说，他们的工作就是把任务交给一组智能体，检查完成质量，协调各部分配合，并给予反馈，听起来就像是在带一组初级员工。”

他补充道：“我敢说，到了明年，我们就能在某些有限场景里，看到智能体帮助人类发现新知识，或者解决一些非常复杂的商业难题。”

在最近一个季度，Shopify 要求所有管理者必须说明某项工作为何不能由 AI 完成，才能申请增员。语言学习应用多邻国则直接用 AI 取代了部分合同工。

今年 2 月，OpenAI 推出了 GPT-4.5，奥尔特曼称其为“第一个像在与一位思考周到的人对话的模型”。目前该模型仅向 Pro 订阅用户开放，GPU 资源短缺仍是推广瓶颈。

此外，据此前报道，OpenAI 还发布了面向开发者的新型 AI 智能体 Codex，能够编写代码、修复漏洞、执行测试任务。奥尔特曼透露，OpenAI 内部的工程团队已开始使用 Codex。与传统聊天机器人不同，这种多任务智能体还能与外部软件对接，完成如预订晚餐等实际操作。