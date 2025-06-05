《纽约时报》报道了芝加哥米其林星级主厨格兰特·阿查茨（Grant Achatz）的一项新尝试，他计划在其米其林星级餐厅“Next”推出一份由人工智能工具 ChatGPT 协助设计的菜谱，这家餐厅以每隔数月更换一次菜单和用餐体验而闻名。

据报道，阿查茨正利用 ChatGPT 打造一个有九道菜的品鉴体验，每道菜都将由不同的人工智能生成的“大厨”设计。阿查茨向聊天机器人提供了每个人工智能“大厨”的详细背景故事，其中包括一位名为吉尔（Jill）的 33 岁威斯康星女性。吉尔被设定为曾师从三位传奇名厨，其中一位甚至在近一个世纪前就已去世。阿查茨通过向 ChatGPT 输入这些虚拟人设的背景信息，要求其生成符合这些“影响力”特征的菜品。他计划利用 ChatGPT 提供的建议，结合其他八位厨师的意见，进一步完善这些菜品。

然而，报道指出，没有一位接受采访的厨师会“盲目照搬” ChatGPT 设计的任何食谱。在实际应用中，ChatGPT 更多地被视为一种灵感来源，而非绝对的指导。

尽管 ChatGPT 非常强大，但有时会编造信息。此前，白宫的健康报告中就曾出现过引用虚假信息的情况，律师界也有多起类似案例。

对于阿查茨的这次尝试，有人认为这只是一个应时的噱头。对于厨师来说，使用 ChatGPT 开发菜品的风险相对较低，但如果换成国家卫生官员用其撰写可能影响重大政策决策的报告，后果则不堪设想。正如报道中其他厨师所指出的，阿查茨及其团队肯定会检查、修改或编辑 ChatGPT 提出的食谱，以确保这些菜品适合在一家米其林星级餐厅中供客人享用。