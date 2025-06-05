任天堂 Switch 2 周四正式在全球上市。据路透社报道，由于玩家们对这款性能更强大的下一代游戏机的需求积压已久，Switch 2 预计将在全球范围内出现供应短缺的情况。

“Switch 2 的市场需求似乎高得惊人。”日本游戏顾问公司 Kantan Games 创始人塞尔坎·托托 (Serkan Toto) 表示。

初代 Switch 在 2017 年推出，接替表现不佳的 Wii U。这款家用主机与掌机二合一设备凭借两款《塞尔达传说》游戏以及爆红的《集合啦！动物森友会》等游戏，成为了游戏机领域中的爆款。

Switch 2 与其前代产品有许多相似之处，但配备了更大的屏幕，更强的图形性能，而且其首发游戏包括《马力欧赛车世界》等。

“数量庞大的 Switch 用户群体，应该会让新机在生命周期初期的普及速度更快。任天堂这次在应对高需求方面也做了更充分的准备。”分析公司 Ampere Analysis 分析师皮尔斯·哈丁-罗尔斯 (Piers Harding-Rolls) 表示。

在美国总统特朗普发动全球贸易战的背景下，Switch 2 的上市也是对任天堂供应链管理能力的一次考验。任天堂上个月预测，在当前财年将售出 1500 万台 Switch 2。

任天堂 CEO 古川俊太郎表示，公司将提高产能以应对强劲需求，重点开展促销活动，以超过预期销量。

分析公司 Ampere 预测，到 2030 年时，Switch 2 的销量将超过 1 亿台。目前，任天堂目前总计已售出 1.52 亿台 Switch 游戏机。