小鹏汽车联合华为智能汽车解决方案发布世界最好的车载AR-HUD——「追光全景」抬头显示，这是全球首个真正融入AI智驾的HUD解决方案，也是视觉效果最好的AR-HUD。发布会上，小鹏汽车副总裁、产品运营中心负责人陈永海表示：HUD的最大价值是对人的引导，强化引导价值、解决行业共性问题是小鹏创新的机会。

小鹏联合华为研发的AR-HUD，让前挡风玻璃化身“智能第一屏”，用户看得更清楚，智驾更安全。华为智能汽车解决方案BU智能车载光领域总经理陈双宝认为，基于华为领先的光学根技术，结合小鹏创新的AR场景和应用的HUAWEIXHUD解决方案，一定会为小鹏用户带来极致的驾乘体验。值得一提的是，即将亮相的小鹏年度首款全新车型——小鹏G7，成为小鹏汽车首搭AR-HUD的量产车型，将为用户带来前所未有的AI智能驾驶体验。

导航场景方面，「追光全景」抬头显示实现了行业首创的AR车道级导航。系统将导航路线直接“画”在前挡风玻璃上，与真实道路完美贴合，彻底改变了传统导航需要驾驶员低头查看屏幕的使用方式。无论是变道、转弯、还是通过复杂路口，系统都会通过AR光毯告诉用户车该往哪开，真正做到“所见即所行”。在岔路口，系统甚至会在不能走的方向画出“X”标记，让驾驶员不再走错路。

智能辅助驾驶场景方面，「追光全景」抬头显示拥有行业领先的AR辅助驾驶，通过AI智驾意图的全面可视化，建立用户对智能辅助驾驶系统的信任。它能覆盖六大场景，复杂意图都能清晰传达：当智能辅助驾驶系统准备变道时，AR-HUD会提前显示变道意图；遇到红绿灯时，系统会显示是否会自动启停；需要超车时，会展示超车的路径选择。即使是泊车的复杂操作，系统也能通过AR光毯清晰显示“车位到车位”的完整路径。这种透明化的AI决策过程，让用户真正理解并信任智驾系统。

安全预警方面，小鹏AR-HUD提供了行业最全的AR安全辅助，覆盖全部安全场景。如雨雾天气视线不佳时，系统会自动标识前车位置和车道边界；在狭窄道路会车时，会提前预警并显示安全通过路径；遇到弯道时，会根据车速和弯道情况给出预警提示。此外，系统还能处理行人鬼探头、超速风险、旁车加塞、变道盲区等突发危险情况，成为行业最全影像显示。