在竞争激烈的市场中，没用永远的胜者。即便你在市场上长期领先，但一旦犯错就有可能兵败如山倒。理想汽车自然知道这一点，所以他们已经开始为接下去的战役做准备。

先来看下最新的理想财报，透露出了一些有价值的信息。财报显示，理想汽车第一季度总营收为259亿元，同比增长1.1%，环比下滑41.4%。净利润为6.466亿元，同比增长9.4%，环比下滑81.7%。从数据上来说，理想汽车的业绩增速显然已经放缓，这个信息反应了很多真实的市场竞争，说明理想在市场上的份额和影响力有所下降。

2025年一季度，理想汽车交付量为92,864辆，环比下滑41.5%。另外一方面，一季度理想汽车交付量相比去年同期增长15.5%，但是营收增长比较平缓。显然，市场上的压力对理想的业绩产生一定的影响。

从某种层面上说，理想L6是理想汽车最重要的走量车型，而L7、8、9 各自卡住不同的价位段。MEGA则刚开始的时候没有获得稳定销量，后续才稍微稳定，但不足以完全打开纯电的销量。理想面对市场的竞争，做出了一定的调价处理，所以营收比起以往有所下滑。

此外，不同的车型在市场上都有新的产品上市加以对标，理想从以往的较为优势的选择变成了可选择之一。尤其是在问界系列和“性价比小理想”品牌零跑的增程车夹击下，理想的销量多多少少都被分走一部分。

从好的方面讲，理想汽车已经实现盈利，这在新势力中一直都是优等生，且创造了新势力车企连续10个季度盈利的新纪录。但不能一直躺在这个功劳簿上，要以变化的眼光来看待市场竞争，尤其是产品线面临的压力。

举个例子，在较高售价的 L9 系上，市场上已经出现了多款 9 系的新车：深蓝 S09 售价区间为 23.99 – 30.99 万元，卡位的价格段略低；领克 900 设计独特，第二排座椅可 180° 旋转，第三排座椅放倒后能形成 2.2 米的纯平 “大床”，空间灵活多变；极氪 9X 搭载首款 900V 超级电混，支持纯电、混动、增程三种模式；问界 M9 则一直销量不错。这些车型对理想市场空间造成了一定的挤压，随着新能源车产品迭代加速，其他品牌随着时间的推移，也都陆续有新车上来蚕食。

这时候，理想汽车就必须依靠产品力守住自己既有的地盘，并且开拓新的疆土。首先是增程车方面的产品力，最新的动作就是对旗下车型进行了小改款。我们可以看到理想汽车L系列智能焕新版在五月底发布，涵盖理想L6、L7、L8、L9四款车型，在外观、底盘、智能座舱等方面进行升级，产品价值进一步提升。理想管理层表示有信心焕新版车型很快会回到月销量五万台水平。

当然，如果把焕新版的配置放在原本的市场，产品力还是在的。只不过市场已经发生了剧烈的变化，对手也在各项配置和规格上进行了布局。而根据报道，理想汽车内部将2025年全年排产目标调整至64万辆，比之前的70万辆目标减少约6万辆。其中，增程L系销量预期下调，而纯电序列销量目标有所增加。

显然，理想把赌注放在了即将到来的全新 i系列车型上。按照理想规划，理想i8将于7月份上市，理想期望借此车型在纯电市场取得突破。而理想i6将于9月发布，预估是走量的重要卡位车型。虽然没有旗舰纯电车型的消息，但是这两款车需要先提前站稳脚跟，无论是产品还是产能，都要能经得起市场的冲击。

那么如何继续扩大营业额，占领市场呢？李想透露，之后还会推出MPV和轿车产品。这些产品也会满足中国以及其他亚洲和欧洲市场的需求。显然在产品线上，理想会在未来继续扩充。

对于海外市场，理想汽车销售与服务高级副总裁邹良军在财报电话会上表示希望持续努力，最终让海外市场的销售份额达到我们总销量的30%。

理想在纯电的基础设施上，也提前做足了功课，历时 2 年 1 个月，目前，理想超充网络在全国已有 2420 座理想超充站，13231 根理想超充桩；理想超充站布局省份 31 个，231 个城市。这样的基建将很快服务于上市的纯电车型，比之前 Mega 所面临的充电条件和体验要优越许多。为了和别的对手有所不同，理想还拥抱AI和自动驾驶大模型，这是个重要的布，也会是理想撬动未来重要的支点。

对于理想来说，在接下去的时间里，不但要守住增程车型的护城河，还需要开拓纯电车型的销量，这是个双面作战的艰难战役，不容有失。

只有守住优势、才能赢得未来。