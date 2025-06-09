彭博社记者马克·古尔曼在最新一期《Power On》通讯中指出，苹果现在并没有为今年的 WWDC 开发者大会准备好任何可立即发布的硬件。

新款 AirTag 也传闻已接近量产阶段，但古尔曼认为它的重要性不足以在 WWDC 发布，也不太适合出现在这个以系统更新为主的场合。其认为，苹果曾在 2023 年的 WWDC 上展示 Vision Pro 头显，作为全新硬件门类首次亮相，但今年显然不会有类似动作。从整体节奏看，WWDC 主要面向操作系统更新，硬件往往安排在其他时间点发布，除非要展示某个平台级别的产品，否则没必要挤进 WWDC。此外，苹果也很可能不再冒险发布尚未成熟的设备。

考虑到 Apple Intelligence 去年发布后因功能落地缓慢而引发的诸多质疑，苹果今年更可能专注于修复软件和打磨体验，而非急于扩展平台阵容。

今年最受关注的两大软件更新，其一是 visionOS 的玻璃风视觉设计将扩展到 iOS 26 等系统，以实现视觉统一；其二是版本号体系的更新，旨在减少未来用户在升级判断上的混淆。

Apple Intelligence 将再次成为焦点，但由于去年发布后的进展过慢，有传言称今年相关功能的更新幅度会比预期小很多。