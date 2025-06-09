据《金融时报》报道，苹果正面临为 Siri 引入 AI 升级的重大阻力，这也使外界对其即将在下周召开的年度发布会上能否带来突破性 AI 进展感到悲观。报道称，苹果试图用先进的大语言模型提升 Siri 的智能表现，却遭遇多项技术难题。

苹果正尝试用自研模型替代当前支撑 Siri 的机器学习技术，目标是打造一款真正能“对话”的 AI 助手。目前的 Siri 已嵌入亿级别的苹果设备，是苹果生态中不可或缺的一部分。

有前高管指出，苹果的做法与 OpenAI 等公司不同，后者是从零构建生成式 AI 语音助手；而苹果则选择在原系统上“爬坡”式改造，结果导致问题频出。一名前高管直言，这种方法注定无法彻底革新 Siri，“他们确实摔了一跤。”

Siri 的重塑是苹果 AI 战略“Apple Intelligence”的核心，该计划于去年开发者大会上首次公开，旨在推动新一轮设备销量。

摩根大通分析师萨米克·查特吉指出，投资人现在更关心苹果“能否先把去年的承诺实现”，而不是再画新饼。

一位曾参与 Siri 开发的前高级员工表示，自从 ChatGPT 于 2022 年底问世后，“对话式交互的范式迅速转变，而 Siri 明显落伍了。”他坦言，对去年宣布的多项功能最终无法赶上首发感到意外。

美国银行分析师指出，Siri 的技术延迟意味着苹果要在未来三年甚至更久，才有可能推出一款现代化 AI 助理，远落后于 Google 等竞争对手。

另一位前高管称，苹果 AI 团队长期处于多头管理状态，缺乏统一战略，而高层一度不愿为相关项目提供充足预算，加剧了问题。

此外，隐私保护也是一大挑战。苹果强调用户数据本地处理，AI 模型需运行在设备端，限制了模型规模，也增加了技术复杂度。