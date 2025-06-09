萤火虫是蔚来重要的争夺年轻人用户的新品牌，走的是时尚，希望为蔚来打下新的江山。那么这款车产品力如何呢？我们一起看个究竟。

先来说下外观设计。对于争议中的前脸，在实车观感中，反而觉得不是那么丑。三重奏灯组、荧光胶囊面板和灵动尾环分别在不同部位体现，外观的风格每个人的理解不一样，但多少萤火虫还是以原创的风格主线来定义，并略微偏向欧美小众情调。

车门打开，可以开启的幅度很大，方便进出。车门的质感很好，每个区块的用料，设计线条，喇叭的罩面，都显示出精致细腻的感觉。

从身材上来看，这是款可以轻松在都市拥挤空间中驾驭的小型车。前脸机盖打开，可以看到前部分的储物空间不错，液压杆两个撑开，比较低的开口维度方便拿取东西。尾部空间在小型车中也不算小，掀背式的尾门打开，还是能放不少背包的。

进到车内，你会看到萤火虫独特的简洁设计。内饰在座椅、门板等部位的双拼配色带来愉悦感，车内的材质触感细腻，中控台面用了可再生织物。车内的味道清新，可见在内饰材料这块用的还是很环保的。

13.2英寸2.5K中控屏与6英寸灵动仪表组合，观感极致简约。这给了用户一种轻松的感觉，中控的界面也做了图形化的设计，尽量用大的色块和图标来展示功能。车机加载切换过程动画以动态圆环呈现，交互显得比较灵动。

方向盘的物理按键阻尼和按压感回馈很精细，方向盘的握感，中间喇叭的按压感都符合预期。

车机的功能图标都很显大，用户可以非常快速点到所需要的功能，这个界面也是萤火虫的独创风格，所以在设计上秉承了蔚来一贯的原创质感。

车机软件系统的菜单逻辑也比较清晰，左边是功能总列表，右边是细分的功能快捷调用界面。

车机也做了一些取巧的设计，搭配256色氛围灯支持8种预设主题与3种呼吸模式，带来一定的科技感受。有三种模式可供调用，其中最实用的小憩模式不错，可以让你在车内稍微休息下。

内置高通骁龙8155P芯片，这个芯片组跑这个车机软件还是比较快的，也为后续系统的升级优化提供了空间。用户可以呼唤智能伙伴 lumo进行功能调用，比如导航到某个目的地。

掉头过程比较轻松，方向盘和车身都感觉很灵动，应付都市拥挤不在话下。

后排配备三个面积较大头枕，座垫可向前移动且底部有储物槽，并且可以翻折，后排翻平后连成超1253升超大空间，这个还是比较到位的。对于那些喜欢在周末去玩的年轻人来说，多变的空间多了一种生活方式。后排的坐姿来说，就中间的位置会显得比较紧凑点，另外左右两个位置的坐感都比较柔软。如果身高比较高，会略感拥挤。

超大的全景天幕不错，双层镀膜玻璃低辐射，经过防晒隔热处理，有效隔绝紫外线。不过实际感受来说，还是要加装一个物理的遮阳帘比较合适。

车内有很多的储物空间，如果是女性用户，很容易给自己的小物件找到一些存放的地方。音乐质感来说，标配14个扬声器，640w独立功放设计，总体音效还是符合预期的，尤其在人声的演绎上比较到位。高音和低音部分，比起同级别的车来说会好很多。

驾驶质感上，前麦弗逊 + 后五连杆式独立悬架组合，底盘的调教还是比较舒适的。对于这个类型的小车来说，能够把底盘悬挂做的如此到位还是比较难得的。

由于车身小，转弯半径处理比较好，所以感觉驾驭起来很轻松，掉头转向都可以单手转动。当然用户也可以根据具体的路况选择不同的能量回收，来掌握电耗和驾驶质感。

目前萤火虫支持全国高速、城市快速道路、高架领航辅助，支持辅助上下匝道、拨杆打灯辅助安全变道等。城市道路里面，仅支持L2级辅助驾驶，按下方向盘左侧按键即可开启，拨杆变道、辅助匝道自动驶出驶入等功能。

整体来说，智能辅助驾驶不算太高阶，只能说够用，界面非常简洁友好，当然后续官方还会通过 OTA来升级，应该还会有提升空间。

换电方面，近期的用户还暂时享受不到。另外，蔚来与宁德时代已经宣布合作，表示萤火虫品牌后续开发的新车型将适时导入宁德时代巧克力换电标准和网络。

而萤火虫会单独建立换电站，并不会跟蔚来和乐道车型共用换电站，而是单开一个体积更小、成本更低的专用换电站体系。这就需要萤火虫车型迅速上量，从萤火虫在其首个完整交付月交付3,680台的销量来看，还是慢了点，但起了一个不错的开局。

当然，萤火虫是款小型车中比较注重安全的车型，有着时尚的配色和科技的内饰，细腻的使用体验。但同时期对手也在不断升级产品，价位段不断下放争夺小型车用户，萤火虫想要走出量，还需要多方发力。换电站的完善和建站规模跟上，才会助推萤火虫上量。但这又是个寻求平衡的过程，要服务于蔚来总体战略。

萤火虫对于蔚来的销量基础和换电生态来说，也非常关键。但至于说能不能生存下去，除了国内市场，海外也很关键，这不是一场容易赢的战役。