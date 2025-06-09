据日经新闻报道，任天堂的新一代游戏机 Nintendo Switch 2 于 6 月 5 日正式上市，当天即在二手交易平台上引发转卖潮。尽管在发售前，转售价一度炒到 10 万日元（约 4980 元人民币）左右，但在 Mercari 上实际成交的价格多落在 7 万至 8 万日元（约 3486 至 3984 元人民币）之间，出现了明显的“价格跳水”。

即便如此，二手平台上的整体价格仍高于官方定价，引发不少消费者要求流通平台加强监管。

成交价格中，最高达到 9 万日元，是建议零售价 4 万 9980 日元的近两倍；最低价格则为 5 万 3000 日元左右。虽然也有商品以 10 万日元左右售出，但大多数最终成交价集中在 7 万至 8 万日元之间，部分还包含附赠游戏或多语言版本。

由于 Mercari 禁止发布“手中无货”的空挂商品，Switch 2 在发售前的转卖主要集中在亚马逊与乐天市场。发售日一到，Mercari 解禁，大量现货上架，也对亚马逊和乐天市场上的高价转卖品形成冲击。

截至发售前一天，亚马逊与乐天市场共计仅有约 50 件上架，价格普遍定在 10 万日元上下。然而到了 5 日晚间，大多数商品价格已降至 7 万至 8 万日元。据推测，这是卖家在观察到 Mercari 出现大量低价出品后所作的应对调整。

高价转卖一向给人“溢价数倍”的印象，但此次为何在 Mercari 出现价格跳水？东洋证券高级分析师安田秀树表示，这是任天堂等厂商加强防范、排除牟利性黄牛的结果。

任天堂为 Switch 2 的抽签销售设置了严格门槛，例如“当前主机累积游玩时间超过 50 小时”“已订阅付费服务一年以上”。大型家电卖场也在 5 日当天仅通过抽签发售，未进行现场销售。这些措施有意将以高价转卖为目的的买家拒之门外。

安田指出，这次出现在市场上的多是“平时并不从事转卖的普通用户”。由于抽签竞争激烈，不少人同时申请了任天堂和多家电商平台的名额，部分用户中签多台。“他们可能认为高价转卖有违良心，但略微加价出售则无妨。”实际上，Mercari 上确有用户表示“中了两台所以转卖”，价格也接近定价。

游戏机转卖本身并不违法，而“低买高卖”也是商业活动的常规模式。界定何为“高价转卖”本身就缺乏统一标准。如果监管过严，甚至可能妨碍整个二手交易生态。