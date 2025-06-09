在 BEYOND Expo 2025 的 BGlobal 出海峰会上，Nothing 公司创始人裴宇与零零无限创始人兼 CEO 王孟秋，围绕“智能硬件的全球化突围与未来影像革命”展开深入讨论。他们分别从手机与飞行影像设备的角度，分享了创新逻辑、AI 应用、以及如何在国际不确定环境中保持技术韧性。

影像设备的破局

谈及无人机影像设备如何成为生产力工具，王孟秋表示：“我们一出生就面对巨头大疆，像鹌鹑蛋生在老鹰窝。”但 Hover Air 发布后，他们发现了全新用户群——超 60% 是女性，覆盖从 4 岁到 80 岁。“细分场景还有巨大空间，这是创新的机会。”

裴宇也透露，Nothing 用户平均年龄仅 26 岁，“我们未来想做更多释放用户创造力的设备，也考虑过影像和无人机方向。”

AI 的冷思考

对于 AI 与硬件结合的未来，裴宇直言：“现在所谓的 AI 手机大多是噱头，我们不鼓励团队再随便提 AI。”他认为，AI 不应只是功能，而应成为重构操作系统的核心技术。

王孟秋也表达相似看法：“从 05 年开始我就在做 AI，现在却变成了‘所有东西都是 AI’。”他批评当前过度堆叠参数的风气，呼吁回归技术本质——优雅与简洁。

当被问及手机是否仍是 AI 的关键载体时，裴宇强调：“手机仍是最重要的终端，因为它拥有最大分发能力和数据深度。”相比之下，AR 眼镜等设备仍属边缘尝试。

王孟秋则指出，AI 有望让相机等设备从“被动”变“主动”，“主动记录、主动服务是未来方向。”

全球化的风险与机会

在谈及国际环境对出海的影响时，王孟秋坦言：“我们在岸运营，确实有时不敢展示新技术，怕被误解为威胁而遭制裁。”他认为，中国高依赖型创新企业普遍面临这种困境。

裴宇则表示，Nothing 作为英国公司影响相对有限，“美国业务只占我们整体的 2%，欧洲、印度、日本是我们主要市场，目前尚未遇到大的政策障碍。”

差异化定位

当被问及如何与 AI 手机竞争时，裴宇认为当下的 AI 手机“无聊且重复”，他更关注操作系统的重构。“我们关注的是后应用时代，而不是功能堆叠。”

王孟秋则称赞 Nothing 的设计理念，“在参数竞争中还能做出与众不同的产品非常难得。”他笑言，自己买了 Nothing 耳机，但手机“一直买不到。”

巨头竞争的正面价值

谈到小米、大疆入局是否构成威胁，王孟秋表示：“小米不怕，大疆确实压力大。”但他认为这是一种肯定，“有巨头入场，说明我们做的是对的。”

他指出，零零无限的 Pro、Pro Max 系列在滑雪、骑行等复杂环境下表现突出，是市场中少有的高端选择。“被追赶的感觉会促使我们跑得更快。”

抵御复刻风险

在深圳硬件生态中，如何防止产品被“复刻”也是热议话题。王孟秋对此并不担忧：“我们做的事太苦，华强北不感兴趣。况且如果你的东西那么容易复制，那你本来也没创造多少价值。”

他透露，团队过去 11 年投入超 7 亿研发，“那我们就得真正在做点有价值的事，不然这努力可就白费了。”