在今天的 Xbox Games Showcase 2025 活动结束后，微软官方博客 Xbox Wire 发布博文，深入介绍了 ROG Xbox Ally 与 ROG Xbox Ally X 两款游戏掌机。

微软表示始终以玩家为中心，致力于通过 Xbox Play Anywhere、Game Pass、Xbox Cloud Gaming（Beta）及 Remote Play 等服务，让玩家随时随地享受心爱游戏。

微软在博文中点赞华硕的创新驱动力，专注研发高性能游戏掌机，因此双方合作结合技术优势，推出 ROG Xbox Ally 和 ROG Xbox Ally X 两款游戏掌机，让玩家访问 Xbox、Battle.net 等主流 PC 平台游戏。

ROG Xbox Ally 定位于性价比之选，适合休闲玩家及游戏爱好者，搭载 AMD Ryzen Z2 A 处理器、16GB 内存及 512GB SSD 存储，平衡性能与续航。

ROG Xbox Ally X 则面向追求极致体验的玩家，配备 AMD Ryzen AI Z2 Extreme 处理器、24GB 高速内存及 1TB 存储，支持最新 AI 功能，并加入扳机震动（Impulse Triggers）提升沉浸感。

在系统方面，两款游戏掌机均运行 Windows 11，优化界面与操控体验，通过 Game Bar 和华硕 Armoury Crate 提供便捷的游戏管理和设备控制。

Game Bar 让你可以轻松回到主界面，浏览游戏库，启动或退出游戏，与朋友聊天，打开应用，调整设置等等，通过 Armoury Crate，Game Bar 还能让你更方便地访问高级设备和输入控制功能。微软还优化了锁屏界面和任务切换器，方便用手柄操作。

据悉，这次 Xbox 团队优化 Windows 11 系统，直接关闭游戏无关的进程和功能，待机功耗只有普通 win11 的 1/3，内存占用减少了 2GB，并微软表示优化还在进行，就是有可能还会进一步改善作为游戏机的表现。

玩家可快速访问 Xbox、Game Pass 及多个 PC 平台游戏库，支持超过 1000 款 Xbox Play Anywhere 游戏，跨平台同步进度与成就。设备还支持 Roblox 原生优化，并与游戏开发者合作推出识别优化游戏的新计划。

Xbox Ally 和 Xbox Ally X 将在今年第四季度在澳大利亚、比利时、加拿大、丹麦、芬兰、法国、德国、爱尔兰、意大利、日本、韩国、墨西哥、荷兰、新西兰、挪威、波兰、葡萄牙、沙特阿拉伯、新加坡、西班牙、瑞典、瑞士、泰国、土耳其、阿拉伯联合酋长国、英国和美国上市。价格和具体上市时间不日公布。