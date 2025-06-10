随着通用人工智能的发展，机器人再次被推到聚光灯下。过去一年中，不少企业密集发布人形机器人原型或演示视频，从制造到家居、从乐器演奏到厨艺展示，公众对“类人”能力的预期迅速拉高。然而，在落地层面，机器人并没能展现出同等的热度和速度。

近期的BEYOND Expo 2025期间，在一场聚焦“机器人、人工智能与全球化”的对话中，作为嘉宾之一的猎豹移动董事长兼CEO、猎户星空董事长傅盛，从研发实践与产业经验出发，对机器人的技术现状与市场路径进行了系统性回应。傅盛基于自身的见解，为产业当前的热度提供了一个冷静的参照系。

最难的是最后的1%

以当下的热点话题家用机器人为例，傅盛指出，这一赛道当前最大的技术短板不在于能不能做出，而在于是否能稳定运行。他表示，“做了这么多年机器人以后，发现机器人最难的不是从0到1，而是最后1%。”

在他看来，即便完成了系统开发，实现特定功能，在实际使用中仍极易因为稳定性不足而失效——比如拿杯子，即使成功率达到99%，也意味着每拿100次就可能失败一次，“厨房里的碗一会儿就砸光了，那就没法用···”。

他指出，这一难题并非单纯的技术瓶颈，而与整个行业尚处早期发展阶段密切相关。“机器人今天虽然很热，尤其是因为AI加持后话题性很强，但服务型机器人本身还是一个非常早期的市场。”傅盛强调，很多关注集中在人形机器人上，但“你得先想清楚，人形机器人现在连‘是不是一个产业’都还谈不上”。

傅盛认为，当前机器人产品与真实需求之间仍有较大落差，行业尚未形成规模化应用场景，更缺乏明确的商业闭环。“市场规模没那么大，也不够成熟”，所以还需要“一点一点符合用户预期，慢慢把市场做起来。”

人形：并非机器人的最优解

在路径选择上，尽管行业舆论持续聚焦人形机器人，傅盛认为，现阶段更具现实性的方向，并不在于此。

他表示，当下人形机器人热潮兴起的一大原因在于“崇拜心理和光环效应”——本质上是因为马斯克做了，那大家觉得他做就一定能做出来，所以一定不能落下，“但我觉得，实际上是没有神的。他做的也不一定能做出来···他搞的那个政府效率平台，最后也没像他说的那么牛。不符合客观规律的事情，都会被市场无情淘汰。”

傅盛指出，人形并不一定是机器人的一种必要产品形态，而可以是一种探索。考虑到人类关节系统所能要面临的一些疾病问题，人类的形态并非是最优解。

不做通用，要做不通用

在对机器人创业方向选择的建议上，傅盛表示，从市场需求导向出发，专注于结构明确、需求刚性的“小场景”，可能会比盲目追求大而全的“通用机器人”更有商业化价值。

傅盛认为，在一个专业的岗位上找到一个可以把它自动化的机会，就是一个很大的突破口。他表示，不少机器人初创公司聚焦于农业、运载、分拣等具体任务场景，目标明确、路径清晰。当然，把这些做好也不容易。在这之后，还要做到做够稳定、足够高效、足够快速地部署。

“这里面有非常多的细节。如果把这些细节做好，就能让你的产品真正落地。我们不能说做个什么产品，每天拍点视频、被人家拿出去出租挣点钱···那个东西还是很远的。真正能被用户用起来，要像一个工作岗位一样，7×24小时，还得充点电，7×12小时高效稳定地运转。”

他举例强调，团队曾投资过一家公司，只做机械臂。在出海发展后，也在海外市场取得了不错的成绩，在去年也还有挺高的利润。“一个场景做好，你会发现里面有很多 know how，很多技术细节要去打磨···其实那个机械臂做出来就花了三四年时间，里面有很多细节。”

“所以，我觉得就是，踏踏实实地去做那些细节的事情。不仅小而美，还要把产品的稳定度放得很高。今天你看我们机器人界有个问题就是，大家都不会谈多少小时稳定、有多少的精确度，没有这样的指标。”他讲到。