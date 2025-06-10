任天堂 Switch 2 已正式发售，然而在众多玩家享受这款新游戏机带来的乐趣的同时，却有部分用户反映了一个令人担忧的严重问题——电池膨胀导致后盖鼓包，这可能引发火灾和爆炸危险。

Reddit 上的 r / NintendoSwitch 社区用户“tombyt3”分享了一张其新购买的 Switch 2 后盖鼓包的照片。据该用户描述，鼓包现象十分明显，用手触摸后盖时，鼓包就更加明显。该用户表示，已经就此问题联系了任天堂，而任天堂也已经启动了相关调查。

初步分析认为，鼓包问题的根源在于电池膨胀。Switch 2 采用的是锂离子电池，而锂离子电池膨胀的原因多种多样，包括过度充电、深度放电、暴露在高温环境中、内部短路以及电池老化等。随着电池化学性能的逐渐退化，其内部会产生二氧化碳等气体和其他副产品。由于电池是密封的，这些气体无法排出，从而导致密封的电池袋膨胀，进而使周围的外壳鼓起。

如果用户发现自己的 Switch 2 后盖出现鼓包现象，应立即联系任天堂进行设备更换，因为膨胀的电池存在起火隐患。切勿通过按压后盖试图将电池重新压回设备内，因为这可能会引发火灾甚至爆炸。

目前，虽然希望出现电池膨胀问题的设备只是极少数，但已经有用户在社区中分享了两起类似案例，这表明该问题并非个例。任天堂需要尽快查明原因并采取措施，以确保用户的使用安全，并维护其产品的质量和声誉。