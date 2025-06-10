据 Tech4gamers 报道，近年来，Xbox 的发展之路似乎并不平坦。在 PS3 时代，Xbox 曾是其强劲的竞争对手，但如今这种竞争格局已不复存在。面对市场变化，微软高层决定将 Xbox 转变为基于订阅模式的业务，从目前来看，这一策略似乎取得了一定成效。

然而，Xbox 的订阅用户增长并未达到预期的爆发式增长。尽管如此，微软却做出了一个令人费解的决定：Xbox 似乎已放弃了实体游戏光盘。如今，许多游戏公司都在大力推广数字版游戏，因为这种方式对他们来说更具成本效益。但对于玩家来说，实体游戏光盘却有着独特的优势：玩家可以在游玩后转售游戏，或者将其作为收藏品保留。

最近，《忍者龙剑传 4》以及备受期待的《天外世界 2》和《战争机器：重装上阵》均宣布将在 PlayStation 5 上推出实体光盘版本，但 Xbox Series S|X 的版本却不提供实体光盘，取而代之的只是一个包含在包装盒内的激活码。

游戏零售商 VGP 已明确表示，不会销售 Xbox 版本的这些游戏的豪华版，因为它们实际上只是盒子里的一个代码。

许多玩家也表示无法理解，有玩家表示：“如果我想要数字版，我会直接从数字商店购买。如果我想要实体版，我期望盒子里有光盘或卡带，而不是一个代码。”

目前，如果你拥有 PlayStation 5，将可以购买到这三款游戏的实体光盘版本。但如果你是 Xbox 用户，想要获取这些游戏的实体光盘，可能将无法如愿。