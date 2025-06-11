小鹏G7正式亮相以及发布预售。作为2025年小鹏首款全新车型，小鹏G7共推出Max和Ultra两个版本，预售价23.58万元。小鹏G7定位AI智能家庭SUV，专为对科技与舒适有高要求的年轻用户和家庭打造。新车首搭图灵AI芯片和全本地端VLA+VLM模型，全系标配「追光全景」抬头显示、702km 超长续航、全域800V高压SiC碳化硅平台、5C超充AI电池与DCC智能可变阻尼减振器，以极致硬核科技、极致空间舒适两大核心优势，致力于为用户带来不一样的AI安全、AI舒适、AI便捷的出行体验。

硬件层面，小鹏G7作为图灵AI芯片第一车，首次搭载3颗图灵AI芯片，相当于9颗主流智驾芯片，有效算力超2200 TOPS，是行业其他旗舰的3-28倍，可同时驱动智驾大模型以及座舱大模型，智能座舱有效AI算力比行业旗舰大26倍，这意味着用户将获得前所未有的流畅智驾体验和即时座舱响应。行业首发智驾大脑+小脑 VLA-OL模型，首次给智能辅助驾驶增加“运动型大脑”决策判断，智能辅助驾驶能力比行业MAX车型提升10+倍。

新车首搭联合华为打造的顶级AR-HUD「追光全景」抬头显示，这块87英寸超大画幅的“智驾第一屏”，以行业首发的全场景AR车道级导航、行业领先的辅助驾驶AR显示，以及行业最全的全场景AR安全预警三大创新场景，彻底解决了传统HUD“看不清、晕眩、视线遮挡”三大痛点。