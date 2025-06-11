已经有了标杆问界M9，还有M7 和M5 双子星，那么M8 的出现，是出于什么考虑？这款产品有什么样的平衡之道和清晰的价格定位？

综合过往市场表现，问界M5 在最初的表现非常不错，产品力到位，配置也符合市场预期。但是随着市场上其它对手的不断跟进，销量出现了一定程度的分流。随后，问界M7 以略微大的车身，再加上在终端价格的调整，M5和M7两款车的销量出现了一些拉扯。两者的表现难分伯仲，但同时在这个级别的竞争者也在陆续增多，需要做出一定的市场布局加以回应。

当然，问界M5 和M7 在市场上依然有其吸引力，可以通过产品的小改更新继续征战沙场。问界 M9 自然是门面担当，一直都有着不错的产品力。但是在这中间一个价位段，需要新增的M8 来填补这个空间。

中国汽车市场，消费者总喜欢买更大的车型，这也是理想的L 系列在市场运作早期切中需求的一个关键的思路。问界的M9 价位段比较高，问界M8 则提供了一个平衡的选择，共推出6款配置车型，售价区间为35.98-44.98万元，提供5座/6座可选。

这样的价位段拉的足够长，可以同时锚定市场上同级别对手的车型，也补齐了自己品牌旗下的价格空缺，问界M9售价区间为46.98-56.98万元，预算不够的用户可以选择M8；而对于M7 用户（目前共在售8款配置车型，售价区间为24.98-32.98万元），也许咬咬牙也想上 M8，这样可以争取到更多的消费者，将其留在问界体系下选择，而不会转向其它竞品品牌。

这个价格策略和配置是否正确，从M8市场反馈来说，上市首月大定即破8万台，说明其切中了需求，起码在近期是市场上的热门交付车型。

从外观来看，家族式的外观设计风格，较为沉稳，深色系配色偏商务，浅色系配色可以用来家用。封闭轮廓与梯形格栅使得前脸稍微方一点，车身提供撞色版本，当然，用户也可以根据需求通过改色膜来达到自己需要的风格。尺寸上来说，只比M9 小一点点。

坐进车内，会感受到一些高级感。首先是全车屏幕可视面积一字排开，三个独立的显示区域，导航观影游戏都能满足需求，AR-HUD 也能作为辅助。中控台位置是双无线手机充电位，可以满足车内成员的手机充电需求。

车内很多细节，都采用了银色的镀铬设计，投射出一种高品质的感觉。换挡拨杆，物理按钮的阻尼按压手感都不错，在科技液晶屏幕的烘托下，让人觉得这个车品质感很足。

车门的开启角度比较大，车门开关的质感比较厚重，车门上的材质触摸比较细腻。这个做工上来说，也是符合这个价位段的品质。

华为构建了强大的鸿蒙生态，这套车机系统的应用软件比较丰富。最核心的吸引力在于其可以和很多华为生态链的硬件进行联动。

对于这么大块头的车，前后双激光雷达（前192线，后固态），再加上5个4D毫米波雷达，提供了 ADS 车位到车位和泊车代驾辅助系统，方便停车，而华为的辅助驾驶系统也已经有了口碑，这个卖点也是其它竞品无法压制的对方。

空间部分的吸引力是巨大的，这也是问界M8 吸引家庭和商务用户的最大卖点。上车后空间较为宽敞，六座的配置下，中间两个是独立座椅。配置细⁠腻 Nappa 皮、高密度海绵，座椅的坐感舒适。

如果想休息，其有10 点式按⁠摩，用来增加腰、腿部零压悬浮感。副驾座⁠椅折⁠叠，二排展开腿托，就可以休息。六座模式还能进行折叠变成大床，可以露营，满足家庭的周末需求。

后排的小桌板，靠近车门的空调出风口等设计，这些细节也是M8把平衡之术做到位的体现。

动力方面相比M9也有所调整，1.5T发动机最大功率160马力为增程器组成电控四驱系统。这套系统是被证实是满足短途和长途的一个平衡之选。根据配置，纯电续航在 160-240 公里之间，短距离的通勤开纯电模式就可以，如果是跨城区的长距离，综合续航可达1526km，也能应付。

另一方面就是来自安全，这也是这款车的卖点。全车 12 处采用 2000 Mpa 潜艇级热成型钢，9 个安全气囊，6 座车型侧气帘配置，再加上智能辅助驾驶的一些安全功能，同级算是满配了。

总得来说，这是款在家用和商务当中寻求到平衡的中高端车型。在科技、豪华、空间和安全上都做到了面面俱到且不失规格，最大的产品“攻击力”来自于对市场需求的精准把控和价位段的准确切入。剩下的就是产能方面的挑战，以及售后及软件系统能否保持水准。从现在的交付情况来看，问界M8在5月交付超过1.2万台，交付量快速爬坡，单周交付量突破5000台，大有超过其老大哥M9 的趋势。