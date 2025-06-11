苹果在WWDC 2025 上，给我们介绍了全新的CarPlay，这已经是苹果多次升级这套引以为傲的车机软件了。当然，我们得承认它在不断的提升，依然是车机互联生态中重要的一个推动者。但是，这几年随着智能电动车的发展，车机生态又发生了变化。

先来看下全新的CarPlay 带来的一些改变。当您在运行 iOS 26 的 iPhone 上使用 CarPlay 时，全新的液态玻璃风格设计会延伸至 CarPlay 界面。与 iPhone 一样，新外观包含更多闪亮的应用程序图标和半透明的用户界面元素。

老的苹果手机用户对液态玻璃风格的界面可能不太适应，但是这个界面在车机上感觉还不错。主要是车机界面一般是逆光显示，再加上视觉距离会比手机远，所以这种效果显得更加灵动，和iOS 26一样，根据需要也可以在黑白两个模式之间切换。苹果将其描述为“一种反射和折射周围环境的半透明材料”，这就使得图标在点触的时候有点像是从屏幕中弹出的感觉。

从 iOS 26 开始，您可以直接通过 CarPlay 使用标准 Tapback（例如心形、竖起大拇指或感叹号）回复消息。此外，您现在可以在 CarPlay 上的“信息”应用中查看已固定的对话。这样有个好处，屏幕的大部分面积可以显示导航信息。

这样一来，用户可以更轻松地使用简单的表情符号回复消息并跟踪对话，而无需将视线从道路上移开来阅读大量文本。主屏幕左侧或右侧还有一个导航栏，可轻松在最常用或最喜欢的应用程序之间跳转，这样的逻辑也符合效率原则。

小部件开始引入到CarPlay系统，小部件的引入也是 Apple CarPlay Ultra 的关键提升之一，更是竞争对手Android Auto 用户长期以来一直享受的功能，它允许在单个屏幕上有效地打开展示多个应用程序的内容。

现在，Apple Maps 可以占据信息娱乐显示屏的大部分空间，而侧面的小部件可以显示预计到达时间、正在播放的当前曲目的小型图标（以及跳过歌曲的功能）甚至实时航班跟踪器。上述所有其他新功能和变化也将在 CarPlay Ultra 中实现。

另外，CarPlay Ultra 会以 CarPlay 的功能为基础，通过与车辆深度集成，将 iPhone 和汽车的各项功能融合。从本质上，他能为驾驶员提供有效信息，同时体现汽车制造商的外观和风格，并为驾驶员提供可定制的体验。目前的合作伙伴有限，除了首发的阿斯顿马丁，还有现代、起亚和捷恩斯等品牌，以苹果的号召力应该会有不少跟随者。

⇑上图是CarPlay Ultra首发车企阿斯顿马丁，对界面做了一些定制。

而在另外一个方面，各个车企和科技公司也都开始构筑自己的车机护城河。自主打造车机系统，更加可控，甚至有的车型并没有提供CarPlay 接驳功能。

这种现象在中国市场尤为突出。领头羊是华为，其车机系统可以实现从底层硬件到上层应用完全自主，采用麒麟芯片搭配昇腾算力组合；基于 HarmonyOS 打造鸿蒙智行生态也基本上做到了自主生态，在辅助自动驾驶和大模型上也做了有效融合，用户基本可以在一个生态里完成所有的体验。

而蔚来也不甘示弱，蔚来 ET9 上面用的 SkyOS・天枢是整车全域操作系统，作为底层技术架构，它整合了智能驾驶、数字座舱、车控等核心模块。车机的体验无论是交互还是美感，都有着浓厚的蔚来风格，在异形屏幕UI的突破设计上更有想象空间。

小鹏汽车的车机系统为 Xmart OS，具有语音交互智能、系统融合度高的特点。另外，把AI 大模型以及口碑不错的智能辅助驾驶系统也做到了内嵌。理想自研的整车操作系统 “星环 OS” 则剑走偏锋，彻底开源，第三方可随意开发插件，车主也可参与系统更新。此外，理想也将 AI 人工智能做的很到位，将其视为未来业务最重要的支点。

所以你不难发现，CarPlay 在以往有着不错的应用空间。但是这几年苹果在 AI 人工智能方面的推进缓慢，即便是 WWDC 2025 上也没有对人工智能提及过多。而在车机领域，失去AI 的推力，无论是车企还是消费者，都不会接受。

再加上这几年电动汽车、新能源车突飞猛进，智能驾驶辅助系统得到长远进步，即便是特斯拉官方也没有提供对CarPlay 的支持。这就压缩了苹果CarPlay 的应用场景和使用空间，因为其在智能辅助驾驶上的融合有限。

所以，能让CarPlay焕发新芽的，只有苹果在人工智能方面获得新的突破并加以利用，才有更大机会。