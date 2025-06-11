OpenAI CEO 奥尔特曼在一篇博客文章中表示，一次平均的 ChatGPT 查询大约消耗 0.000085 加仑水，相当于“约 1/15 茶匙”。

他在一篇关于 AI 如何改变世界的预测文章《温和的奇点（The Gentle Singularity）》中提出了上述看法。“很多人关心 ChatGPT 的能耗，一次查询大概用掉 0.34 瓦时，大约等于烤箱运行一秒多，或者节能灯泡点亮几分钟。”他还表示，“未来智能的成本应当接近电力本身的成本。”

奥尔特曼更直言：在某种重要意义上，ChatGPT 已经比以往任何一个人类都更强大。每天有数亿人依赖它，并且用于越来越重要的任务；一项小的新功能可以产生巨大的积极影响；一个小的偏差乘以数亿人可能会造成很大的负面影响。

奥尔特曼还大胆预测：2026 年可能会出现“能够发现新颖见解”的系统，2027 年可能会出现可在现实世界中执行任务的机器人。到 2030 年，一个人完成的工作量将比 2020 年多得多。

生成式 AI 的能耗问题正引发外界关注。今年有研究人员预计，到年底 AI 的耗电量可能超过比特币挖矿。去年，《华盛顿邮报》曾与研究人员合作指出，用 GPT-4 聊天机器人生成一封 100 字的邮件的用水量略高于一瓶水。报道还指出，数据中心所在地也会影响用水多少。