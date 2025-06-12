近期，游戏行业两大巨头任天堂和微软 Xbox 纷纷将旗下主机游戏的价格提升至 80 美元，任天堂宣布，其为 Switch 2 平台推出的所有第一方游戏都将定价为 80 美元。微软紧随其后，宣布其即将推出的游戏《天外世界 2》也将定价为 80 美元。这在游戏爱好者群体中引发了巨大争议，许多玩家认为，为一款游戏支付如此高昂的费用并不值得。

这也给了其他发行商一个提高即将推出的游戏价格的机会，因为其中两家巨头已经这么做了。尽管如此，卡普空却表示，尽管认为 80 美元的定价是合理的，但公司目前并不打算提高旗下游戏的价格。

70 美元的游戏定价就已经颇具争议，如今 80 美元可能很快就会成为常态。因此，卡普空坚持不随波逐流的做法也赢得了玩家群体的一定认可。

卡普空在其最近发布的财务业绩简报问答环节中回应了关于当前游戏定价标准及未来展望的问题，该公司表示，“考虑到游戏开发成本的诸多因素，包括适应前沿技术的成本、人力成本以及每款游戏所提供的总游玩时长，目前新游戏的定价是合理的。然而，我们在定价策略上仍保持灵活态度。”

卡普空认为 80 美元的新游戏定价是合理的，但这一观点可能并不被玩家群体所接受。《龙之信条 2》是卡普空首款售价 70 美元的游戏，该公司也因此饱受争议。虽然这款游戏整体表现稳定，但在粉丝群体中反响不一，主要原因是性能问题。卡普空选择在当前阶段保持游戏 70 美元的定价，不盲目跟风涨价，这一决策显得更为谨慎。