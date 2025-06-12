当生成式人工智能迅速重塑全球技术格局，一场关于是否能在这场热潮中不被取代和淘汰的竞赛也正于此展开。相应的，随着这股热潮继续席卷东南亚，对不断于该区域科技版图中奋起直追的马来西亚来说，这里也正上演着一段独属于当地的剧本。

在Coursera最新发布的《全球技能年度报告》中，马来西亚生成式AI（GenAI）课程注册量同比增长183%，显著高于亚太地区的132%平均水平。对于一个正处在从传统制造和服务业向数字经济转型过程中的国家而言，这样的增长不仅说明了技术热度在上升，也反映出人们对AI相关技能的关注正在变得更为实际和主动。

报告表示，马来西亚目前在全球整体技能熟练度排名第50，在亚太地区排名第14，处于全球中游水平。这意味着，在整体技能基础尚不算领先的背景下，马来西亚学习者对GenAI的学习热度尤其值得关注。

学习热情的变化，部分来自市场端的预期转向。根据世界经济论坛《未来就业报告2025》，41%的马来西亚企业预计核心岗位技能将在2030年前发生变化，高于全球39%的平均水平。与此同时，59%的本地雇主计划在2025年扩招，重点集中在网络安全、金融科技和数字服务等领域——于此，技能成为核心竞争力的趋势愈发明确。

Coursera平台上的学习数据也印证了这种趋势。AI与机器学习类课程注册量同比上涨152%，同时，批判性思维、客户服务、好奇心等“人类技能”课程也呈现出稳定增长。这类技能组合的变化，反映了学习者对复杂工作场景的预判，以及对应对职场变化的适应。

在Coursera首次引入的AI成熟度指数中，马来西亚位列全球第31位，显示出其在AI学习动能和技术应用普及方面已具备一定基础。当前，该国在Coursera平台注册学习者达90万人，平均年龄为33岁，集中于商业、技术和数据科学等方向，分别展现出57%、55%、53%的熟练度。

不过，报告也指出，在这波GenAI学习热潮中，参与结构并不均衡。女性学习者在生成式AI课程中的占比仅为31%，明显低于马来西亚Coursera整体用户中的女性比例（46%）。在职业证书类项目中，这一比例进一步下降至29%。

另一项数据则显示出短周期、结果导向型学习方式的重要性上升。报告指出，35%的马来西亚雇主更倾向于录用具备短期课程与认证经历的求职者，这一比例是全球平均水平的两倍以上。而从这一点出发，报告显示，在马来西亚，其职业证书课程的注册量同比增长31%——于此，不难发现，当地企业对可验证的、实用技能的需求整不断提升。

展望未来，Coursera亚太区负责人Eklavya Bhave指出，AI正在成为马来西亚雇主的核心关注方向，而学习者正在通过主动学习来适应这场转型。整体来看，马来西亚已展现出一定程度的AI学习动员能力，但若要进一步缩小参与差距、提升学习成效，仍需教育、产业与政策层面的持续协同。