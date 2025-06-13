据彭博社报道，苹果计划在 2026 年春季推出升级版 Siri（届时系统版本为 iOS 26.4），该功能最初在 2024 年全球开发者大会（WWDC）上进行了预览。

去年在 WWDC 上，苹果展示了 Siri 如何理解你的个人情境或根据屏幕内容采取行动。但今年 3 月，苹果推迟了这些功能的发布，并在一份声明中表示，“我们需要比预想的更长的时间”才能实现这些功能。

该声明含糊地表示，“我们预计”将在“明年”推出这些功能。然而，苹果全球营销高级副总裁 Greg Joswiak 本周在接受采访时澄清，苹果说的是 2026 年。

报道称，苹果公司内部尚未确定具体日期。如果按照以往的趋势发展，iOS 26.4 有可能在 3 月份发布：iOS 18.4 于 3 月 31 日发布，而 iOS 17.4 于 3 月 5 日发布。

据称，苹果最初计划于秋季与 iPhone 16 系列一同发布升级版 Siri。但实际上，苹果最初的 Apple Intelligence 功能（其中 Siri 仅包含全新设计）直到 iPhone 16 上市一个多月后才正式推出。

苹果本周在 WWDC 2025 上发布了 iOS 26。此次更新最大的亮点是其 Liquid Glass 设计语言，其中也包含 Apple Intelligence 驱动的功能，例如电话和视频通话中的实时翻译，以及使用表情符号作为提示创建新 Genmoji 的功能。

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