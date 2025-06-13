在经济前景持续充满不确定性的背景下，新加坡企业之间的差距，可能正在逐渐由“数字成熟度”决定。

根据HubSpot最新发布的一份调研报告，那些在系统整合、AI能力部署方面走得更快的公司，已显著跑赢行业平均线。不仅业务表现更强，回报速度更快，决策效率和组织响应也展现出更高的敏捷性。

调研显示，进入AI应用高级阶段的企业，其表现强劲的可能性是一般企业的五倍，而一旦进入“全面数字化”状态，这一差距扩大到九倍。如果企业的系统实现全面整合，优势则进一步放大至十倍。

报告称，当前，新加坡91%的企业已经迈出数字化步伐。不过，并非所有企业都能从技术部署中真正释放出应有的价值。超过九成企业虽然整合了部分核心业务系统，但实现“全链路打通”的比例仍不足两成（15%）。

HubSpot指出，在大多数组织中，技术堆栈的增长反而带来了新的问题，包括团队之间的摩擦、数据孤岛和可见性不足。相应的，这一整合缺口，也成为AI效能无法完全释放的关键障碍。

根据报告，超过八成新加坡企业已启动AI应用，但其中仅16%达到跨多个业务职能的“先进阶段”。尤其在AI落地初期，数据孤岛问题更加明显——在尚处早期应用阶段的企业中，仅有6%实现系统打通。AI的效能取决于它所能获取的数据质量和通达性，而数据质量的根源，在于系统间是否协同、信息流是否顺畅。因此，企业数字基础设施的碎片化，直接拖慢了AI项目的节奏。结果就是，只有1%的早期AI企业能在新技术投资后立即获得回报，而这一比例在AI高级应用者中为25%。

另一方面，尽管数字技术本身已较为成熟，企业在推进过程中却往往遭遇新的“天花板”。调研指出，随着数字能力的提升，阻碍企业进一步前进的因素开始从技术瓶颈转向组织内部，如决策缓慢和领导层迟疑。

39%的“全面数字化”企业表示，慢决策是他们最大的增长障碍，另有33%认为缺乏领导层推动正在制约企业前行。对比之下，仅24%的部分数字化企业面临类似困境。这表明，企业越数字化，越依赖于组织上下的共识与协同。正如HubSpot亚太区负责人Carol Fong所指出，如果领导者犹豫不决或决策过程缓慢，即使世界上最先进的系统也无法推动工作。

更重要的是，这种内部协同差距正在对企业能否穿越周期、把握增长机会产生直接影响。调研显示，尽管74%的企业因宏观不确定性变得更加谨慎，仍有相当一部分公司将数字能力作为应对策略的核心，包括提升运营效率（38%）、部署AI与自动化（36%）以及优化销售流程（34%）。与此同时，“员工数字技能不足”成为企业普遍认为最亟需解决的问题（53%）——这意味着，成功的数字转型不仅仅是工具升级，更是人才体系与操作方式的全面重构。

在这一过程中，政府的支持仍是关键推力。89%的受访企业认为，政府举措对其技术投资产生了积极影响，其中大型企业感受更为明显（93%）。相比之下，小型企业所获得的支持影响略低（86%），反映出数字转型初期带来的运营成本上升，可能对资源有限的中小企业形成负担。

总体来看，在变化愈发剧烈的当下，新加坡企业之间的竞争将不再仅仅只是关于“是否转型”，更在于“转得够不够深、够不够快”。那些已经完成系统整合、在AI应用上深入多业务场景、同时拥有清晰领导力与快速执行能力的企业，正在拉开与同行的结构性差距。在持续的经济压力下，谁能率先打通技术与组织之间的断点，谁就更有可能将不确定性转化为增长和竞争力。