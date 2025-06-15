eVTOL航空器在这两年也得到迅速发展，成为低空经济一个非常重要的中坚力量。峰飞航空科技高级副总裁谢嘉在BEYOND Expo 2025 上，分享了eVTOL 的发展前景以及 AI 在这个过程中起到的赋能作用。

谢嘉表示，大型电动垂直起降航空器以革新人类交通方式为目标，在物流运输、载人通勤及长距离景点接驳等领域展现出巨大潜力。这类航空器最大起飞重量超 2 吨，可搭载 5 名乘客，单次航程达 250 公里，凭借零排放优势，成为交通运输领域的绿色新选择。​

从市场前景来看，当前我国地面车辆保有量高达 14 亿辆，这是个了不起的成就，若电动垂直起降航空器的市场渗透率达到 5% 左右，那么市场规模就很大。从效率上看，单台航空器每年可帮助使用者节省 148 小时的拥堵时间，随着城市不断升级，空中飞行带来的效率将更加可观。

行业预测同样释放积极信号，让人信心倍增。据摩根斯坦利报告显示，先进空中交通市场潜力巨大，预计到 2040 年潜在市场规模将达到 1 万亿美元，到 2050 年更是有望突破 9 万亿美元。这一蓬勃发展的态势，离不开技术层面的强力支撑。

当然，技术进步是很大的推动力。三电技术（电池、电机、电控）的持续突破，先进传感器的广泛应用，自动驾驶技术的日益成熟，以及新材料和制造工艺的不断进步，都为行业发展注入强劲动力。​

在国家战略层面，低空经济发展获得高度重视。2021 年 2 月，《国家综合立体交通网规划纲要》首次将低空经济纳入国家规划；自 2023 年 12 月起，低空经济多次被写入政府工作报告，国家发改委更是专门设立低空经济司进行专项管理。

在政策东风下，低空经济规模稳步增长，2023 年以无人机和通航为主的低空经济规模已超 5000 亿元。中国民航局预测，这一数字将在 2026 年突破万亿元，并在 2035 年达到 5 万亿元，展现出广阔的发展前景。

人工智能对于eVTOL 的赋能也显得更加明显。AI技术可以帮助升级eVTOL感知系统，实现远距离小目标识别、复杂环境融合感知及高精度三维重建，保障精确起降。包括多目视觉、毫米波雷达、激光雷达，增强弱光、多雾环境下的复杂感知能力都可以在 AI 技术的帮助下得到提升。

而通过AI绘画与AI生文工具的结合，峰飞航空正在探索更多创新的低空应用场景，提升用户体验。谢嘉提到，AI 还能帮助提升系统级别的安全技术，包括多重冗余和失效保护策略。另外，可以帮助提升行业用户的应用层级智能化服务。可以通过设计更合理的智能算法去做合规性标准化的建设，监测数据的完整性，让安全系统和智能系统耦合。

2025到2026年，峰飞航空将完成载物eVTOL凯瑞鸥的商业化交付，以及载人eVTOL盛世龙的适航取证和商业化运营。谢嘉提到，凯瑞鸥目前已取得型号合格证（TC）和生产许可证（PC），2025年取得适航证后，固定航线文旅观光、城际出行优先落地。最终阶段实现点对点“空中出租车”服务，覆盖交通枢纽、景区等场景。

展望未来，谢嘉表示，eVTOL 将凭借亲民的票价、较低的维护成本及绿色可持续的特性，逐步融入普通民众的日常生活，彻底改变人们的出行方式。