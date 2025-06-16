AI独角兽企业九章云极DataCanvas在“九章云极智能计算论坛”上正式发布新一代全栈智能计算云平台——九章智算云Alaya NeW Cloud 2.0，并同步启动全球首个强化学习智算服务。该平台基于Serverless技术架构与强化学习技术的深度融合，成功突破“秒级生成百万token级”的性能瓶颈，旨在为全球AI创新企业及研发机构提供智能计算基础设施级服务。

九章智算云平台Alaya NeW Cloud 2.0专注于计算密集型应用，创新性地提供高度融合的智能计算基础设施（AI Infra）与低门槛工具链（Tools）。实测数据显示，平台可实现万卡级至十万卡级规模的异构算力统一调度；针对MoE模型架构，推理优化效率提升数倍；支持用户通过单行代码操作即可完成分布式工作负载编排；独创的“按实际资源消耗精准计量计费”的创新计价模型，显著降低了用户使用成本与应用门槛。九章云极DataCanvas公司董事长方磊表示：“从移动互联网‘带宽式应用’到AI时代‘计算密集型应用’的结构性变革，亟需新型云架构支撑。九章智算云Alaya NeW Cloud 2.0通过‘高度融合的高密度AI Infra + 低门槛工具链Tools’的范式重构，为智算时代提供全栈智算方案。”

九章智算云Alaya NeW Cloud 2.0突破传统“租用GPU”模式，围绕Agent开发一系列工具，以云生态方式致力于推进算力普惠的中国方案。为实现智能体快速普惠的发展目标，九章云极DataCanvas正从四个层面构建完整生态体系。