英国电信（BT）首席执行官艾莉森·柯克比（Allison Kirkby）表示，随着人工智能技术的不断进步，该公司未来可能会进一步削减工作岗位。此前 BT 已经宣布了一项裁员计划，拟在本十年末前裁减多达 55000 名员工。

两年前，BT 曾宣布将在 2030 年前削减 4 万至 5 万 5 千个工作岗位，以实现业务的“精简”。然而，在最近的一次采访中，柯克比表示，这一计划并未充分考虑到人工智能的潜力。她指出：“随着我们对人工智能的深入了解，BT 有望在本十年末变得更小。”该公司此前计划通过裁员削减 30 亿英镑的成本，但柯克比认为，人工智能的应用可能会带来更多的成本节约空间。

作为英国最大的宽带服务提供商，BT 在 2023 年宣布了裁员计划，旨在缩小公司规模，包括减少合同工数量。时任首席执行官的菲利普·詹森（Philip Jansen）曾表示，公司有望在本十年末大幅缩减员工和成本规模。柯克比于去年接替詹森成为首席执行官后，积极推动公司业务的精简，包括出售其意大利业务以及爱尔兰的批发和企业部门，同时将重心更多地放在英国本土业务的提升上。

上个月，BT 将其国际业务拆分为一个独立部门，据《金融时报》报道，该公司对出售该业务持开放态度。柯克比还表示，她认为 BT 的宽带网络业务 Openreach 的价值并未在其股价中得到充分体现。如果这种情况持续下去，BT“绝对需要考虑其他选项”。她指出，一旦公司完成网络向全光纤的升级，将是重新考虑是否拆分该业务的合适时机。不过，柯克比也强调，她更希望 BT 的股价能够反映 Openreach 的价值，而不是将其拆分出售。

此外，上周有消息称，BT 正在考虑收购其竞争对手电信和宽带公司 TalkTalk。TalkTalk 拥有约 320 万客户，但自 2021 年被伦敦投资公司 Toscafund 以 11 亿英镑私有化后，该公司背负了 5.27 亿英镑的债务，经营状况一直面临挑战。