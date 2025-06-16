科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾上周（2025.06.09-2025.06.15）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

好久不见，甚是想念。

鸽了很多期后，这一次，我们来聊聊一个可能会让人感到焦虑的话题：你会担心被AI取代么？

短期来看，这个问题可能还不是很好回答。但基于本期的一些内容，对一些东南亚群体来说，答案似乎正在变得明确。

在马来西亚人力资源部近期发布的一项调研中，数据显示，已有超62万个岗位面临较高的自动化风险。同时，该报告还指出了60个新兴岗位，其中有70%涉及人工智能和数字技术领域。

同在马来西亚，另一组数据也在描绘出一种变化的节奏：根据Coursera最新报告，该国生成式AI课程注册量同比增长了183%，远高于亚太地区132%的平均水平。这些学习内容集中在AI应用、自动化工具、数据分析等方向，显示出人们正试图理解并适应这种技术转变。

于此，这些变化未必会在短时间内彻底重塑就业结构，但它们已经足以影响人们对未来的判断。并且也不难发现，在风险感知和技能学习之间，对马来西亚人来说，一种主动转化正在发生：不是所有人都等着被动应对，也有人已经在重新规划自己的路径。

当然，从实际层面来看，当地政府也开始为这种转向搭建制度基础。马来西亚已宣布将在2025年主导“东盟技能年”倡议，并推出名为MyMahir的平台，实时追踪全国技能缺口与培训进展，试图把这种所谓的“技术焦虑”转化为一种可被感知的路径——与其等待被技术被动改变，不如主动迎接它们的到来。

展望未来，这种从“应对风险”到“创造机会”的转变，或许正是东南亚在面对技术浪潮时所展现出的务实一面。它既不是对技术的盲目拥抱，也不是对变化的消极抵抗。就像有句话所说的那样，“当你准备好的时候，风暴不会降临。”

以上，让我们进入本期正题。

产业&动态

Grab：目前没在同GoTo谈合并：当地时间周一，Grab在一份提交给证券交易所的文件中表示，“有媒体报道称，我们正在与PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk就一项潜在交易进行洽谈。目前双方尚未进行任何讨论，Grab 也尚未达成任何最终协议。”

淡马锡加入百亿美元AIP财团，瞄准AI基建：据悉，近日，新加坡主权基金淡马锡宣布成为由 Microsoft、BlackRock与MGX牵头的AI Infrastructure Partnership（AIP）新成员。该财团目标首期在美国投向逾300亿美元AI数据中心与能源设施，最终撬动1000亿美元资金规模筹资。据悉，淡马锡是继科威特主权基金之后，又一加入该联盟的主权投资机构。淡马锡表示，此举反映其对未来重大技术变革趋势的关注。目前，此次投资金额尚未披露。

越南颁布《数字技术产业法》，为全球首部同类立法：据报道，越南国会在当地时间14日通过了《数字技术产业法》，成为全球首部聚焦数据中心、5G、人工智能、区块链等关键技术领域的专项立法。该法案提出，通过税收激励、清关绿色通道、土地优先等措施，支持数字产业发展，并设定到2035年培育15万家本土数字科技企业的目标。

马来西亚：62万岗位面临自动化风险：据世界经济论坛近期发布的专访，马来西亚人力资源部下属机构TalentCorp通过数据评估指出，全国约有62万个岗位面临较高自动化风险，同时已有60种新兴职业出现，其中70%与人工智能相关。为应对转型挑战，政府宣布将在2025年主导“东盟技能年”（ASEAN Year of Skills）倡议，并推出名为MyMahir的平台，用于实时追踪全国技能缺口与培训需求。

投融资

7500万美元再加持，这家新加坡企业正在盯上更多菲律宾年轻人钱包：新加坡金融科技公司Atome近日宣布，获得由Lending Ark提供的7500万美元资产支持融资。根据声明，这笔资金将用于扩大Atome在菲律宾市场的“先用后付”（BNPL）服务覆盖。随着这一轮资金落地，Atome将加快渗透这个数字信贷活跃度持续飙升的市场，进一步扩大其在东南亚的战略版图。

观点&观察

马来西亚的AI焦虑，正在转化为学习热情：在Coursera最新发布的《全球技能年度报告》中，马来西亚生成式AI（GenAI）课程注册量同比增长183%，显著高于亚太地区的132%平均水平。对于一个正处在从传统制造和服务业向数字经济转型过程中的国家而言，这样的增长不仅说明了技术热度在上升，也反映出人们对AI相关技能的关注正在变得更为实际和主动。

数字差距即竞争差距：新加坡企业如何跑赢同行？：根据HubSpot最新发布的一份调研报告，那些在系统整合、AI能力部署方面走得更快的公司，已显著跑赢行业平均线。不仅业务表现更强，回报速度更快，决策效率和组织响应也展现出更高的敏捷性。