低空经济是指利用低空资源，通过提供飞行服务和相关产品来创造经济价值。低空经济涉及多个领域，包括航空器制造、飞行服务、飞行培训等。低空经济市场规模巨大，预计到2030年，中国的低空经济规模将突破1.4万亿美元，到2035年将达到4万亿美元。

小鹏汇天联合创始人王潭在BEYOND Expo 2025 分享了公司的发展历程，对低空经济的理解，以及小鹏汇天推动量产飞行汽车落地实现个人自由飞行的愿景。

王潭表示，小鹏汇天是亚洲最大的飞行汽车公司，成立于2020年，但创始人在2013年就开始深耕该行业，算是看到了这个行业的趋势，尽快进入到这个领域。公司的使命是让飞行更自由，愿景是成为低空优秀产品的创造者和缔造者。

到现在，小鹏汇天累计投入超过100亿，现有员工1400人，其中85%为研发人员。公司去年完成了1.5亿美元的第一轮融资，并计划在10月份动工建设飞行汽车的量产工厂。王潭表示，小鹏汇天计划在未来持续投入30亿元，以确保第一款全球飞行汽车的安全和量产。

低空经济有着不同的发展阶段，每个阶段的应用有所不同。在最早期的阶段，可以在城市和市郊进行观光飞行。中期上来说，可以完成城市之间和省级之间的飞行。当然，随着技术的发展，长期就能实现既能在路上跑又能在空中飞的狭义飞行汽车。

对应以上不同阶段的理解，小鹏汇天采用三步走的产品策略，第一步是限定场景的观光飞行，第二步是城市之间的飞行，第三步是狭义飞行汽车。因此，小鹏汇天打造了陆地航母产品，这是小鹏汇天的首款量产飞行汽车。用户可通过一键操作，在 5 分钟内实现陆行体与飞行体的自动分离或结合。

这个产品的地面驾驶仅需 C 照。作为全球唯一能容纳“飞机”的汽车，同时也是唯一能放入汽车后备箱的双座飞行器，具有独特的市场定位。该陆地航母具有高阶自动驾驶能力，可以自动起飞、降落和飞行，让人有一种自由出行的未来感。

王潭表示，陆地航母采用单杆操作系统，操作简单易学，三分钟即可学会。车辆具备多重安全冗余设计，包括三套飞控系统、双动力源和备份操控按键。车辆具备自动泊车和充电功能。陆地航母不仅适用于个人消费市场，还可用于医疗救援、短途救援和高楼逃生等场景。

小鹏汇天上个月宣布：“陆地航母”飞行体（代号：X3-F）生产许可证（PC）申请正式获得民用航空中南地区管理局受理，标志着飞行汽车产品量产体系开始接受局方审查。小鹏汇天将继续积极配合局方开展型号合格和生产许可审定工作，力保 2026 年量产交付。今年年底将建成超200座飞行营地（2026年扩至500座）。

另外，在动力系统上，小鹏汇天与东安动力正式签署战略合作协议。此次战略合作双方将联合攻关下一代航空混动系统技术，深度整合新能源动力系统、智能控制等领域的核心技术优势。通过合作，致力于打造更高能效、更轻量化、更低成本的航空专用混动系统，为小鹏汇天下一代飞行汽车提供核心动力支撑。

而到那个时候，个人自由飞行的新时代将开启。