特斯拉正积极致力于将其 FSD 系统推向北美以外的市场。然而，尽管中国市场对 FSD 表现出高度接受度，但在瑞典等其他国家，特斯拉的自动驾驶系统却遭到了冷遇。

这一情况在一份来自瑞典斯德哥尔摩市政府的文件中得到了明确体现。该文件显示瑞典斯德哥尔摩交通部门拒绝了特斯拉在该市街道上进行 FSD 测试的申请。此前，特斯拉已在欧洲多个地区测试了 FSD 系统。

斯德哥尔摩市在文件中表示：“交通办公室目前正在更新其对自动化的处理方式。与此同时，城市和办公室正承受着其他正在进行的创新测试的巨大压力。我们的目标是积极参与并从自动化领域的持续发展中学习。”

文件进一步指出：“基于此，结合当前测试是首次尝试，这既涉及对基础设施和第三方的潜在风险，又计划在全市范围内进行，斯德哥尔摩市认为目前无法批准实施该测试。”

特斯拉在瑞典面临的挑战不仅限于 FSD 测试被拒绝。自 2023 年 10 月以来，瑞典工会一直在积极采取行动干扰特斯拉的运营。这些行动形式多样，甚至导致特斯拉在瑞典推出更多超级充电站的计划受阻。尽管如此，特斯拉依然坚持其立场，拒绝屈服于工会的要求。

不过，特斯拉在瑞典的销售数据仍表现出色。尽管该公司在欧洲部分国家的市场份额有所下降，但新款 Model Y 在瑞典的销量却开始攀升。仅在 5 月初，新款 Model Y 就成为瑞典最受欢迎的电动汽车，而且这是在瑞典工会积极干扰特斯拉运营的背景下取得的。