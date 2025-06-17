特斯拉证实，其在部分最新款车辆上引入的前视摄像头升级是一项旨在提升车辆自动驾驶功能的举措。

特斯拉在 Cybertruck 上首次引入了前视摄像头，该摄像头安装在车辆前保险杠上，用于增强车辆的视觉感知能力。随后，新款 Model Y 也加入了这一摄像头配置。上周，新款 Model S 和 Model X 也加入了前视摄像头，特斯拉明确表示，这些摄像头将在多个方面提供辅助，包括“使用 Autopilot 和真智能召唤（Actually Smart Summon）功能”，以提升车辆在停车或使用自动驾驶功能时的视野范围。

值得注意的是，特斯拉对新款 Model S 和 Model X 上这一配置的描述与今年 1 月推出新款 Model Y 时的表述有所不同。当时，特斯拉称前保险杠摄像头“为自动辅助驾驶和高级智能召唤功能提供了更广阔的视野”。

特斯拉在多年前推出 Tesla Vision 时，就已经从依赖摄像头和传感器的组合，转变为仅使用摄像头进行自动驾驶技术的开发。特斯拉认为，超声波传感器并非自动驾驶所必需，而通过摄像头和视觉感知网络，可以实现更高效、更精准的物体识别和空间定位。

特斯拉首席执行官埃隆·马斯克曾表示，传感器只是辅助工具，而通过摄像头实现的自动驾驶将比人类驾驶更为安全。他指出：“当视觉系统工作时，其效果比人类最佳水平还要出色。它就像拥有八只眼睛，可以在车辆周围各个方向进行观察，甚至在车辆后方也能有视觉覆盖。这种视觉系统能够以超人类的速度处理信息，毫无疑问，通过纯视觉解决方案，我们可以制造出比普通人更安全的汽车。”