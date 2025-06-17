在生成式 AI 加速重塑科技格局之际，苹果正处于一个微妙的位置。

外界普遍认为这家公司在 AI 竞赛中动作缓慢、策略保守；而被寄予厚望的 Siri 升级，更是从去年的“画饼”逐渐演变成今年的“延期公告”。在 WWDC 2025 期间，华尔街日报记者 Joanna Stern 面对面采访了苹果软件高级副总裁 Craig Federighi 和市场营销负责人 Greg Joswiak，直面追问 Siri 为何迟迟未能兑现承诺、Apple Intelligence 的定位、以及苹果如何看待未来计算设备与全球市场压力。

本文为这场对谈的完整逐问逐答记录，呈现两位高管对苹果AI战略的解释、对“Liquid Glass”设计理念的解读、以及他们如何看待 iPad 与 Mac 的产品边界。透过这场不乏幽默与交锋的访谈，我们得以一窥一家传统科技巨头在AI新时代下的自处姿态。

注：本文从标题到封面再到正文内容基本均由人工智能工具处理完成，笔者仅进行编辑校对工作。

阅读摘要

Siri 部分新功能未按计划发布，因体验不稳定，被内部否决。

苹果提前宣传是因原定年底交付，展示内容为真实演示。

Apple Intelligence 并非聊天机器人，而是深度融入系统的智能能力。

公司并不急于追赶聊天机器人潮流，更重视体验质量与隐私设计。

多数 AI 功能由苹果自研模型驱动，仅在特定场景接入 ChatGPT。

Liquid Glass 是一次 UI 统一的跨平台尝试，兼顾美观与实用性。

iPad 与 Mac 将保持分野，在交互方式上各自优化。

苹果认为未来计算是语言、触控、视觉多模态融合。

面对关税压力暂无涨价决定，核心仍是做好产品。

高管强调用户满意度高、产品力强，对未来保持信心。

Siri 的“跳票”背后：AI 功能缘何未兑现？

Joanna Stern：

Craig，Jos，非常感谢两位在这场重要的开发者大会上接受我的访谈。

Greg Joswiak：

谢谢邀请我们。昨天真是大日子，非常重要的一天。

Joanna：

我们第一件事情想让大家知道的是各位昨天发布的内容，并且想让大家回顾一下去年的 WWDC。去年你们发布了更智能化的 Siri，那么，它现在哪儿了？

Craig Federighi：

是啊，当时我们在介绍 Apple Intelligence 的时候，我想我们用了大概 40 分钟讲 Apple Intelligence，在一个 100 分钟的发布会中。而 Siri 是建立在 Apple Intelligence 基础上的。我们大概用了 8 分钟讲 Siri 相关内容，其中有 4 分钟的内容我们今年成功交付了，还有 4 分钟没有。

所以我们发布了一个全新的 Siri 用户界面，还有一些新功能，比如可以打字与 Siri 交互，Siri 对语言的理解更流畅了，对话上下文理解得更好，对产品知识的理解也更强。

但确实有几项非常重要的功能我们没有实现。我们用 Apple Intelligence 打下了基础，构建了语义索引、本地强大的大语言模型，这些模型支持了 Apple Intelligence 中许多其他功能，比如我们实现的突破性的 Private Cloud Compute，还有用于许多功能的语义索引，比如用自然语言搜索照片，这些我们确实做到了。

这些技术都是我们希望未来添加到 Siri 中的能力的基础。我们原计划是分两个阶段来推进，有两个版本的架构来打造一个出色的 Siri。当我们进入大会筹备阶段时，我们确实已经完成了第一版，实现了我们在发布会上演示的基本功能。那是一些真正的软件，我们现场演示了，展示了即将上线的内容。

但它在质量上没有达到我们需要的水准。我们确实有能运行的东西，但一旦你离开我们预设的路径——而我们知道 Siri 是开放式的，用户会问它各种问题，会涉及设备中各种个人数据——我们希望它的表现非常可靠，而我们没有在计划时间内实现这个目标。

我们最初以为年底前可以搞定，后来以为春天可以。但当我们在春季意识到它无法达到苹果的质量标准时，我们不得不宣布，我们将转向第二代架构，那才是真正能支撑我们实现所需质量的方案，等它准备好时我们会发布它。所以这就是我们现在的处境。

Joanna Stern：

这部分功能当时其实是做出来了？不是“画饼软件（vaporware）”吧？

Craig Federighi：

当然不是。我们当时演示的是确实可运行的软件，是真实的大语言模型和语义搜索功能。

Greg Joswiak：

对。虽然外界有这样的说法，说那“只是演示软件（demoware only）”，但其实我们当时真的以为能赶上年底上线。如 Craig 所说，我们不愿让用户失望，但如果上线的是一个我们认为错误率过高的产品，那才是真的令人失望。所以我们做了我们认为最正确的决定，我现在依然会这么选。

没做完为什么还是做了宣传？

Joanna Stern：

这里我想展开两个点。首先，你们还是做了宣传，对吧？你们展示了它。这是怎么发生的？

Greg Joswiak：

正如 Craig 说的，我们原本计划年底发布。这是我们的计划。所以在 10 月，我们播出了一轮 Bell Ramsey 的广告，展示了 Apple Intelligence 可以实现的一些功能。我们有一整套内容，这只是其中之一。我们当时确实预期能发布。

Craig Federighi：

没错。我觉得我们的大部分宣传，其实——我不是这方面的专家啦——但确实主要是关于 Apple Intelligence 的。我们当时介绍了大约 20 项 Apple Intelligence 的不同能力。

而就像我说的——甚至连我们在活动中所说的内容，你事后看别人写的文章，会觉得我们去年的整个发布会都是关于 Siri 的。但实际上，我们活动中只有大约 4% 的时间谈到了后来没能发布的 Siri 功能，剩下的 96% 都是讲其他内容。

Apple Intelligence 中的大多数内容，都是我们确实发布的、非常强大的能力。所以是的，我们确实一直在宣传 Apple Intelligence，因为我们认为它现在就很出色，同时又是面向未来的一个重要基础。

如果每次你听到我们在宣传 Apple Intelligence，你脑中就浮现出“聊天机器人”这个概念——当然，这完全不是我们所想的，也不是我们所说的，完全不是我们对 Apple Intelligence 或我们平台未来的定义——那你可能会误解。但这事实上完全不是我们当时在做的事。

是的，有一条 Bell Ramsey 的广告是专门关于 Siri 的，但总体而言，我们一直在宣传的是 Apple Intelligence。

Greg Joswiak：

我们承诺的 20 多项功能几乎都已交付。所以我们兑现了几乎所有承诺的内容。确实有一些没有，Craig 也解释了原因。

Joanna Stern：

我理解你们设立了高标准，但你们是 Apple 啊。你们有最强的工程师团队和最多的钱。为什么没能完成？

Craig Federighi：

这项技术确实很新。就目前而言，在设备端可靠地实现自动化功能，没有任何一家公司真正做得很好。而我们希望成为第一个做好的，我们也想做到最好。

正如我刚才说的，我们早期的成果非常有希望，初期版本是可以运行的。但当我们真正开始在内部日常使用这些功能时，我们发现：它的表现还不够可靠——不够好到能称得上是一个“Apple 产品”。

这些事情确实需要付出巨大的努力。但我们认为，AI 是一股长期的变革浪潮，它将在未来几十年里深远地影响整个行业，当然也包括整个社会。

我们想要把事情做对。没必要为了争第一而匆忙推出错误的功能和产品。最终，我们的目标是为用户打造正确的产品。

Apple Intelligence ：不是聊天机器人

Joanna Stern：

很多人一提到 Apple 和 AI，脑中浮现的第一个词就是 Siri，从十几年前就是这样了。所以，大家的确有一种强烈的预期：Siri 应该至少和竞品一样好，甚至更好。

Craig Federighi：

我觉得从最终目标来看，Siri 确实应该如此。

Joanna Stern：

但现在它还没有达到，对吧？

Craig Federighi：

这当然是我们的目标。是的，这就是我们的使命。我们去年之所以站出来向大家讲述我们的方向，就是希望让用户知道我们要去哪里。我觉得人们对 Apple 提出的价值观非常兴奋——我们要打造的是一种深入整合到你日常使用流程中的体验，而不是一个外挂的聊天机器人。

它是私人的，是保护隐私的，是真正属于你的。我们已经开始构建这些能力，并开始交付其中一部分了，比如现在我们就实现了非常棒的语义照片搜索。还有很多工具，已经直接集成在你使用设备的方式里了。我认为用户对这样的未来是感到兴奋的。

某种意义上，我也很感激大家真的很期待下一代的 Siri。我们真的很想把它交付给大家，但我们也想用正确的方式把它做出来。

Joanna：

那“正确的方式”到底什么时候会来？

Craig Federighi：

在这个问题上，我们真的非常谨慎。在开始谈发布时间之前，我们必须确保一切都已经非常稳妥，原因显而易见。

Joanna Stern：

那这是不是意味着，你们原先宣布的功能还会包含在内？甚至会有更多？我的意思是，这是不是你们想要打造的，更具互动性的 AI Siri？

Craig Federighi：

嗯……怎么说呢，一方面，我当然很想表达我对未来计划的热情——但这正是我们现在不想做的事情，对吧？我们不希望设错用户的预期。我们想要交付的是一个真正出色的产品，是你和我们所有用户都真正喜欢的东西。

苹果AI能追上对手吗？

Joanna Stern：

你们一直在谈 Apple Intelligence。但老实说，我自己更多用的是你们竞争对手的产品。你们真的能跟得上他们的节奏吗？

Greg Joswiak：

我们和其他公司在策略上确实不太一样。我们对 Apple Intelligence 的定义，是把生成式 AI 作为一种赋能技术，贯穿整个操作系统。因此，有时候你在使用一些功能时，甚至不会意识到你其实正在使用 Apple Intelligence 或 AI。这正是我们的目标——将它深度整合，让你日常使用的产品、功能变得更好，而无需你去刻意思考它。

Apple Intelligence 不是一个“目的地”，它没有一个独立的 app，不像一个聊天机器人。可有些人会混淆，说“你们的 chatbot 呢？”我们并没有那样做。我们决定提供访问 ChatGPT 的接口，是因为我们认为它是最好的之一。但我们的理念，是将 AI 能力整合到系统中的各个功能里，而不是做一个单独的聊天产品。

Craig Federighi：

没错。AI 是类似互联网、移动计算那样的巨大技术浪潮。你回看互联网兴起的阶段，没人会说：“Apple，你怎么没有一个 amazon.com？我很常用那个。”或者说：“我很喜欢搜索猫咪视频，怎么你们不做个搜索引擎？”当然不会那样说，因为互联网本身就是广阔的，它为很多公司和用户带来了各种可能。它同时也是 Apple 的一个巨大赋能来源。我认为 Apple 是最早真正让互联网触手可及的公司之一，这极大地赋能了我们的用户和产品。

但这并不意味着，每一种体验都一定要发生在 Apple 的产品里，或者一定要通过 Siri 来实现。我们当然希望 Siri 成为你日常不可或缺的一部分，但这不意味着你不能使用别的工具来完成其他任务。

“ChatGPT”与自身模型

Joanna Stern：

我接下来确实想聊聊 iOS 26 和新系统，但我们再停留在 AI 一会儿。你们现在在视觉智能（Visual Intelligence）中进一步集成了 OpenAI 和 ChatGPT。那你们怎么权衡什么时候使用自己的模型、什么时候使用像 OpenAI 这样的外部模型？

Craig Federighi：

其实我们已经在用了。比如你在使用写作工具时，如果选择“让它更简洁”、“转换成项目符号”、“生成表格”，或者说让它按你的要求改写成五言诗（Haiku），这些操作全都是通过 Apple 的模型完成的，并运行在私有云计算平台上。我们在视觉智能方面也使用了自己的模型。

但 ChatGPT 确实也提供了一些很强的能力，所以我们也将它集成到了体验中，比如你说的视觉智能，它现在不仅可以识别你摄像头看到的东西，还能分析你屏幕上的内容。我们也整合了许多其他工具。比如 ChatGPT 的图像生成能力，不仅可以在 Image Playground 中使用，也可以直接在许多 Apple 自有 app 或第三方 app 中调用，你只要打开输入框，就可以生成图像。

Craig Federighi：

我们昨天还发布了一些令人兴奋的代码生成工具，在 Xcode 中就能使用，包括 ChatGPT 和 Anthropic 等模型。反响非常热烈。我们会继续增强自己模型的能力，但我们也看到外部公司在做很多令人激动的事情，我们希望确保用户能获得最好的体验，不论它来自哪里。

Joanna Stern：

那你们未来是否希望自己就能开发出像 OpenAI 或 Anthropic 那样能力的模型？让这类核心 AI 模型成为 Apple 自家的一部分？

Craig Federighi：

其实我们已经在这么做了。我们今年又发布了一篇论文，详细介绍了我们最新的端侧模型（on-device models）和私有云模型（Private Cloud Compute）的架构更新。我们的 PCC Pro 模型规模更大、功能更强，在很多方面已经达到了 GPT-4o 的水准。所以，这是我们一直在持续推进的事情。

Greg Joswiak：

但我们再说一次，我们的目标不是再造一个聊天机器人，而是把这些强大的智能能力集成到系统和各个功能中。

Craig Federighi（接着）：

是的，是将这些智能，赋予每一个你每天使用的功能中。

Liquid Glass 设计语言与 UI 统一

Joanna Stern：

我们来聊聊 Liquid Glass。你们真的很喜欢玻璃，是吧？

Craig Federighi（笑）：

是的。玻璃是很棒的材料。

Joanna Stern：

你们为什么这么喜欢玻璃？

Craig Federighi：

我们当然可以选择别的，比如古老的砖块或者柚木作为设计材料（笑），但实际上，玻璃在用户界面中具备非常实用的特性，尤其是我们现在可以打造那种“自适应玻璃”。

我们的目标是：现在屏幕变得更大、边角也更圆润，我们希望让内容感觉是“开放”的，占据了整个屏幕。边到边的玻璃设计让我们可以将控件内嵌于这个体验中——一方面几乎让人感觉控件不存在，内容主导了一切，这感觉非常好；另一方面又能清晰地界定空间，让你明确知道按钮在哪、控件在哪，信息传达依然明确。

玻璃的另一个优点是极具“适应性”：它可以通过半透明效果传递背景，同时我们还能调整玻璃的属性，在保留对比度的前提下，让你既能看清背景，也能看清内容。所以，玻璃作为 UI 的一部分，非常理想，而且它看起来也非常酷（super cool）。

Joanna Stern：

那为什么是现在开始做这件事？

Craig Federighi：

现在的硬件已经发展到可以支持这类设计的程度了。一方面是芯片的计算能力增强，我们终于能实现玻璃边缘的光学折射效果，支持内容透过玻璃的视觉体验——这些以前是很难实时渲染的，现在 Apple Silicon 可以在我们的整条产品线上做到这一点。

另一方面，我们也拥有了更好的显示器，比如高分辨率和 HDR 屏幕，让我们能在玻璃表面呈现光泽感和高光反射。这些屏幕尺寸也更大了，ID（工业设计）也演进了，圆心式（concentric）的视觉结构成为可能。

所有的技术因素如今都成熟了，于是我们终于能迈出这一步——在整个产品线中实现统一的视觉语言。你回看 iOS 和 macOS 的起点，其实它们最初的界面语言非常不同，而这些年来我们逐步统一了字体、图标、设计语言——现在，我们终于可以实现一个跨设备统一的设计。今年，我们做到了。

Greg Joswiak：

这一切，其实也受到 VisionOS 多年设计工作的启发。我们从中学到很多，也很喜欢用户对它的反应，所以毫无疑问，设计层面确实有从 VisionOS 中汲取灵感。

Joanna Stern：

你刚才提到“大屏幕”，是不是意味着未来会出一个更大的 iPhone？那可折叠的 iPhone 呢？我觉得这套玻璃 UI 用在可折叠手机上会很好看。

Greg Joswiak（笑）：

现在的屏幕已经够大了吧？天啊，都这么大了。

Joanna Stern（笑）：

是啊，所以才要折叠起来用。

Greg Joswiak（笑）：

折叠了会坏掉吧？

Joanna Stern（笑）：

不会啊，所以你们要造一个可折叠 iPhone 嘛。你们没考虑过吗？

iPad 与 Mac 的分野与融合

Joanna Stern：

我还想聊聊 iPadOS 的进展。看起来你们正试图让 iPad 更像一台“真正的电脑”。但你也知道，我一直在问这个问题：你们有运行 iPadOS 的 iPad，也有运行 macOS 的 Mac——

Greg Joswiak（笑）：

我们都很爱。它们两个都很受欢迎，也都表现很好。

Joanna Stern：

那你们永远不会把它们融合在一起吗？

Craig Federighi：

太棒了。我是说，我真的非常喜欢它们两个。我觉得如果有条件的话，每个人都应该拥有 iPad 和 Mac。它们是从完全不同的出发点发展起来的产品，核心理念也不同。虽然它们有很多共通之处，但我们大家都喜欢在各自独特又有重叠的方式中使用它们。

Craig Federighi（续）：

Mac 一直以来都为键盘、触控板或鼠标进行了优化，追求高精度操作、点击小目标区域、细致操控；而 iPad 则是终极的触控设备——你就是直接拿在手中与计算机交互，这种直接操作的体验非常美妙。不过，它们各自确实有不一样的特性。

Craig Federighi（续）：

随着 iPad 拥有了更大的屏幕和更强的计算能力，用户开始希望在 iPad 上完成更多事情。我想我们大家都经历过这个过程：一开始只是用它来浏览内容、做一些轻度工作，但后来慢慢变成了用它完成更多生产力任务。

在这个过程中，我们寻找一种既忠于 iPad 特性、又能提升工作效率的方式。结果我们发现，Mac 上的一些使用范式其实也可以很好地迁移到 iPad 上。

所以，我们在“有意义的地方”追求一致性，但在每一个环节也都尽可能地保留 iPad 的独特体验。

Joanna Stern：

所以你其实在说的是——你们可能会把它们合并，是吗？

Craig Federighi（笑）：

这是一个很有意思的解读，Joanna。

Joanna Stern：

对，我就是这么理解的。

Greg Joswiak：

我还记得 Craig 背后的那张幻灯片，我不记得是哪一场发布会了，但我记得我们在上面写了“NO”（不）这个词。

Craig Federighi：

而且还是我们能找到的最大的字体。所以，我想借这个机会明确回答这个问题：不，我们不会。

Joanna Stern：

所以答案就是“不”。那你们在公司内部有没有配备触控屏的 Mac？

Greg Joswiak：

我没看到过一个。

未来计算设备与 AI 平台

Joanna Stern：

昨天发布的很多更新，还是偏向于传统计算方式的，比如点击、触控板、触屏操作；Liquid Glass 则是一种新的触屏交互方式。那么在 Apple 看来，计算的未来会是什么？尤其是在 AI 融入、人机交互变化的背景下，未来是电脑替我们处理更多任务，还是我们继续主动去操作电脑？

Craig Federighi：

我认为，这个未来会是“多模态的”，如果你想用一个技术术语来说的话。我们人类是非常依赖视觉的生物，喜欢用双手去操控事物，同时我们又具备语言和语音的能力。所以，未来的交互一定是多种方式并存的——有时你想通过语音完成任务，有时你会直接动手去控制它。我们设想的终极未来，是你在“看”，在“交互”，在“触摸”，在“说话”，设备可以理解你的指令，你也能直观地告诉它你要什么，就像我们与自然世界交互一样自然。

Joanna Stern：

那是否会有其它设备来承载这种交互方式？你们可能也看到了 Johnny Ive 正在和 OpenAI 合作开发未来的 AI 硬件设备。

Craig Federighi（笑）：

是啊，我也不知道他们在做什么。

Greg Joswiak（笑）：

我不需要那个东西。

Joanna Stern：

那 Apple 会不会涉足这个方向？你们是否在思考一些超出现有产品形态的设备？比如更加个人化的设备，比如可穿戴的眼镜类产品？

Craig Federighi：

嗯，我觉得，我们其实已经有非常个人化的可穿戴设备了——如果你想要一个对环境感知敏锐、能处理音频的设备，你现在手腕上可能就戴着一个（Apple Watch）。如果你想要一个能捕捉环境、还能显示视觉内容的设备，那你口袋里可能也已经有一个了（iPhone）。

当然，未来可能会有其他适合 AI 的设备形态，但目前，很难有比这些“随时伴你左右、随手可看、交互便捷”的产品更合适的选择了。所以……我不太清楚他们在做什么。

关税、定价、苹果的信心与初心

Joanna Stern：

我们还得谈一个现在围绕 Apple 很热的话题——关税。人们担心未来加征关税会导致 Apple 产品涨价。Jos，这个问题问你——iPhone 会变贵吗？

Greg Joswiak：

很明显，我们每天都在关注这些事态的发展，但现在没有任何可以宣布的内容。我们都还在观望最终的政策走向。而这周，我们的重点还是放在了 Apple Intelligence 和各个平台的新发布上。

Craig Federighi（笑）：

不过软件升级还是免费的，也没有关税。

Greg Joswiak（笑）：

这倒是真的。你在这里听到的，我们说的都是真的。

Joanna Stern：

但我想特别问问营销层面的问题。如果你们真的不得不涨价，那要怎么去市场化一个更贵的 iPhone，这一定是个不小的挑战吧？

Greg Joswiak：

现在谈这个还太早了，真的。

Joanna Stern：

所以你们没有哪个团队在研究这件事？

Greg Joswiak：

你可以想象我们肯定有在密切关注，如果不关注就太疯狂了。但现在没有任何可以宣布的。

Joanna Stern：

好吧。据我了解，你们两位加起来，在 Apple 工作的年限差不多有 70 年了。

Craig Federighi：

这家公司？Jos，你到底多大了？

Greg Joswiak（笑）：

天啊，你非要这样提醒我们多老吗？不过我可以给你个独家新闻：我昨天刚好在 Apple 度过了第 39 个工作周年。

Joanna Stern：

昨天？他们连个蛋糕都没给你？

Greg Joswiak（笑）：

哎呀，还差一年就 40 周年了，给他们留点筹备时间嘛。

Joanna Stern（笑）：

我就送你一个 Liquid Glass 好了，听起来像是种伏特加。好吧，我再重新问一遍这个问题：你们两个在 Apple 工作了这么多年，经历过高峰与低谷。你们觉得现在公司处在什么阶段？很多人觉得 Apple 正在落后。

Craig Federighi：

你说得对，带着这个视角来看是很有意义的。因为当你经历了不同时代的浪潮之后，你就会对这些“起起伏伏”变得很习惯。而我们现在的状态，真的很不错。

Greg Joswiak：

我知道这听起来有点天真，但我记得当年 Steve（乔布斯）回来时曾经告诉我们：“我们需要做的，就是创造出伟大的产品，并把它讲清楚。如果我们做到了，其他的一切都会顺其自然。” 事实证明，他说得没错。我们确实做出了好产品，而且我们认为现在的产品比以往任何时候都好，还会持续变得更好。我们现在正在传播这些信息，告诉大家为什么这些产品很棒，然后其他事情就会水到渠成。

Greg Joswiak：

现在，业务强劲，用户对我们的 iPhone 爱不释手。Mac 的人气也是有史以来最高的。iPad 也在持续成长，表现出色。我们做的一切，都是为了打造更好的产品。昨天你看到的那些发布，也都是我们如何结合设计、AI 和各种功能创新，来让产品变得更好。别忘了，我们的所有核心产品，在各自领域的用户满意度中，都是第一名。我们想做的，就是让它们变得更好，一直更好。就是这么简单。也许这很“天真”，但我依然相信：只要我们持续做出好产品，并把它告诉大家，其他一切自然会水到渠成。

Craig Federighi：

而昨天真的是非常激动人心的一天。我们过去花了很多年时间打磨新的设计、打造这些功能，现在终于能让它们展现在用户面前，感受到现场的能量和大家对这些平台的热情，对这些更新的喜欢。你能感受到那种反馈。而我们自己也知道还有很多更棒的产品正在路上，所以我们也一样感到兴奋。这感觉很好。

收尾快问快答

Joanna Stern：

我必须以一个轻松的问题收尾：你们更喜欢《分裂人生》（Severance）还是《慢马》（Slow Horses）？

Greg Joswiak（笑）：

天啊，我两个都超爱！

Craig Federighi（笑）：

是啊，都太棒了。

Greg Joswiak：

我是真心喜欢两部剧。但要排个名的话，我会说《分裂人生》是 No.1，但《慢马》也非常精彩，绝对能排前列。

Joanna Stern：

那你们选 iPad 还是 Mac？

Greg Joswiak（笑）：

这就像我们的一些用户一样——我全都要。你又没说只能选一个。

Joanna Stern（笑）：

好吧好吧。那你们的发短信风格是怎样？是一句一句发，还是一整段发出去？

Greg Joswiak（笑）：

这个嘛……得看你是在用 Mac 还是 iPhone。你看，用 Mac 发短信的人，一看就是一条条独立发的，因为每次按回车就是一条。而我在手机上通常就会打一整段。

Joanna（笑）：

好吧，今天的快问快答环节有点跑偏了。感谢你们的时间。

Greg & Craig：

谢谢，Joanna！