特朗普集团宣布推出 Trump Mobile 移动网络，这是一项新的蜂窝服务，旨在“为美国最努力工作的人们提供顶级连接、无与伦比的价值和全美服务”。

特朗普集团执行副总裁埃里克·特朗普（Eric Trump）表示：“我很兴奋地踏入这个新的数字领域，努力工作的美国人值得一个价格合理、反映他们价值观并提供可靠质量的无线服务。我们尤其自豪地为我们的军人和他们的家人提供免费长途电话服务——因为在海外服役的人员应该始终能够与家里的亲人保持联系。”

Trump Mobile 将通过三大主要移动运营商提供 5G 服务，核心是其旗舰产品 The 47 Plan，每月 47.45 美元，订阅者将获得以下附加福利：

无限通话、短信和数据

完整的设备保护

通过 Drive America 提供全天候道路救援服务

远程医疗服务，包括虚拟医疗护理、心理健康支持，以及处方药物的便捷订购和配送

免费国际通话，覆盖超过 100 个国家，包括许多有美国军事基地的国家，以帮助向那些勇敢在国外服役的军人家庭致敬

没有合约，无需信用检查

Trump Mobile 还宣布将在 8 月推出“T1 Phone”手机。这是一款金色智能手机，专为性能而设计，并在美国设计和制造，为那些“期望从移动运营商获得最佳体验的客户”而打造，售价 499 美元。

该手机搭载 6.78 英寸 120Hz 打孔 AMOLED 屏幕，配有 50MP 主摄像头 + 2MP 深度 + 2MP 微距 + 16MP 前摄、5000mAh 电池 + 20W 充电、指纹传感器和 AI 人脸解锁、USB 2.0 接口、3.5 毫米耳机孔，运行 Android 15 系统。