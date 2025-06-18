尽管东南亚面临宏观波动与通胀压力，马来亚银行投行（Maybank Investment Bank，下称，马投行）在日前发布的报告中指出，该地区互联网行业仍展现出强劲韧性。同时，随着数字支出的稳定提升，东盟互联网行业将持续增长。

报告显示，整体来看，东南亚消费者的线上支出意愿相较去年有所回升，成为支撑平台增长的关键变量。在整体价格上调的背景下，仅有13%的消费者表示减少在线购物，反映出“线上更便宜”的消费认知仍根深蒂固。这一趋势不仅巩固了头部平台的价格优势地位，也为其进一步提升佣金（take rate）提供了现实基础。马投行指出，当前，东南亚电商平台的抽佣比例仍低于全球平均水平，未来仍存在优化与提效的空间。

在平台格局方面，Shopee依然稳居区域领先，其商品价格普遍低于同业20%至25%，同时具备更快的物流履约能力。卖家对于近期平台提费的反应整体较为平和，约三分之二受访者持中性甚至正面态度，普遍认为后续费用仍有望通过提价传导至买家。买卖双方对平台成本变化的低敏感性，为平台构建“可持续提效”的商业模型创造了有利条件。在印尼市场，TikTok Shop与Tokopedia的卖家吸引力正在上升，显示其在某些特定场景中正与Shopee形成差异化竞争格局。

网约车方面，价格依然是消费者首要考量因素。在新加坡与印尼，Grab 凭借更具竞争力的定价重夺“价格最优”之位，扭转了过去一至两年被认为“偏贵”的用户印象，同时服务质量保持稳定。

相比去年，消费者对网约车价格上涨的容忍度提高：计划减少使用频率的用户比例从55%降至44%，而能接受涨价的用户占比则从30%上升至40%。虽然整体使用频率可能略有下滑，但用户情绪已出现明显改善。

在区域市场占比上，Grab以56%的偏好度位居东南亚第一，印尼市场则由本地平台Gojek主导，获得54%的用户偏好，超过Grab的40%。越南新兴平台GSM在本地仍具相关性，但尚未成功扩展至区域其他市场。

在外卖领域，尽管价格上涨仍是用户关切所在，但涨价压力已有所缓解。

报告指出，去年有90%的用户感知到价格上涨，而今年该比例已降至75%。与此同时，用户对价格的敏感性下降，表示将减少订单频率的比例从去年的75%降至61%。高频用户的使用频次可能会有所下降，但整体趋势保持稳定。

平台偏好方面，Grab仍是东南亚最受欢迎的外卖平台（51%），但在印尼市场，GoFood以57%偏好度领先，而ShopeeFood则在越南取得55%的最高偏好度。报告认为，这与行业公开的GMV排名形成了一定差异。

最后，结合报告，不难发现，东南亚的互联网平台正悄然从靠补贴抢占高地，转向更注重效率和盈利的阶段。随着用户和商家对价格变动的接受度提升，平台在服务上的提效也在慢慢显现。再加上广告、电商直播等新业务的加持，未来，东南亚互联网平台的增长路径或许不会像从前那样激进，但会更加稳健、可持续。