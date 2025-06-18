微软 Xbox 总裁萨拉·邦德（Sarah Bond）日前宣布与 AMD 就第一方硬件达成持续合作，双方将共同设计包括下一代 Xbox 主机在内的多款设备芯片。

此外，她还公布了 Xbox 主机最新进展，承诺“在客厅里，在手掌心”的新硬件将全面兼容玩家现有游戏库。

微软在本月早些时候的 Xbox 发布会上公布的与华硕合作的 Xbox Ally 掌机引发市场关注，部分用户对 Xbox 生态系统兼容性表达了担忧，尤其考虑到 Xbox 首席执行官菲尔・斯宾塞此前提及“在主机引入第三方商店”的构想。

针对这些疑虑，邦德在此次的视频声明中作出明确回应：“我们正与 AMD 共同推进游戏芯片技术革新，在提升画质、沉浸体验及 AI 应用的同时，确保对现有 Xbox 游戏库的兼容性。”

关于合作细节，邦德表示：“此次战略性的多年合作将涵盖我们下一代 Xbox 主机系列产品。”

她特别指出设备使用场景包含“在客厅里，在手掌中”，暗示除与华硕合作的“Xbox Ally”外，微软仍在规划自有品牌的掌机类设备。她还提到，微软 Xbox 部门正与 Windows 团队协作，从而“确保 Windows 成为头号游戏平台”。

在视频的结尾，她还强调了微软的开放性原则：“我们的愿景是让玩家随时随地与任何人畅玩想玩的游戏，确保跨设备畅玩体验。Xbox 致力于为玩家设计——不受限于单一商店或设备束缚。”