Netflix 宣布，首批两家“Netflix House”体验馆将于 2025 年年底揭幕，具体开业日期尚未公布。

Netflix House 最早于 2023 年末对外公布，并确认首两家门店将落户美国——一家设在费城郊外的 King of Prussia 购物中心，另一家位于得克萨斯州达拉斯的 Galleria Dallas 购物中心，两者都将进驻原有百货商店的空置店面。

Netflix 还透露，计划在 2027 年再开设第三家门店，选址拉斯维加斯大道的 Blvd Las Vegas 购物中心，紧邻 MGM Grand 度假村。目前临时营业的 Netflix Bites 主题餐厅就开在这一地段，将持续至 2026 年初，而即将开业的两家 Netflix House 则会配备该餐厅的永久版本。

Netflix 公关 Sabryna Phillips Oliver 通过邮件表示，每家门店都将提供专属的沉浸式体验、产品服务与节目安排，并会定期更新内容，让粉丝每次到访都有全新体验。她还介绍了各馆的初期亮点。

达拉斯店将推出《怪奇物语》和《鱿鱼游戏》等互动项目，另外还有一处名为 Netflix RePLAY 的街机游乐区，集合体能挑战、沉浸式剧情空间和复古风格小游戏，供个人或团队游玩。

而费城店看起来规模更大，将包括《星期三：被放逐者之夜》和《航海王：恶魔果实之旅》两项体验，还将提供 Sandbox VR 打造的“Netflix Virtuals”虚拟现实游戏、一个九洞迷你高尔夫球场，以及 TUDUM 影院，后者将播放 Netflix 剧集、电影，并不定期举行粉丝互动活动，如答题竞赛等。