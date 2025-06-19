据路透社报道，苹果硬件技术主管 Johny Srouji 上月在一次非公开场合透露，公司正考虑利用生成式 AI 技术，加速其定制芯片的设计流程。

据路透社获得的讲话录音，Srouji 回顾了苹果自 2010 年发布 iPhone 专用 A4 芯片以来的发展历程，如今这些定制芯片已广泛应用于 Mac 台式机与 Vision Pro 头显等设备。

他说，苹果得出的关键经验之一，是必须采用最先进的工具进行芯片设计，其中就包括 EDA（电子设计自动化）公司提供的最新设计软件。

目前，Cadence Design Systems 和 Synopsys 这两大 EDA 巨头正在竞相将 AI 功能引入产品中。Srouji 说：“EDA 企业在支持我们处理复杂芯片设计任务方面至关重要。生成式 AI 有望在更短时间内完成更多设计工作，大幅提升效率。”

他还指出，苹果另一个重要策略是敢于下定决心、绝不回头。比如在 2020 年，苹果决定将其历史最悠久的产品线 Mac 系列，彻底从英特尔芯片切换为自家研发的 Apple Silicon。那次转型没有任何备用计划，也没有保留旧架构的分支产品。

Srouji 说：“我们当时做出了一个巨大赌注。完全没有后备方案，也没有两条产品线并行的安排，只有全力推进，软件方面的工作量也异常庞大。”