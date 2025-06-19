近日，专注于将 iPad 作为主要计算设备的 MacStories 编辑费德里科·维蒂奇采访了苹果公司软件工程高级副总裁克雷格·费德里希（Craig Federighi），两人深入探讨了 iPad 以及今年秋季即将发布的 iPadOS 的新变化。

费德里希表示，iPad 的多任务处理功能的开发是一个多年来的持续任务，需要不断试验，他指出：“弄清楚对于这款设备而言，什么样的多任务处理体验才是合适的，以及如何让它在各方面都独一无二，我认为这值得仔细探索。”费德里希透露，他“每天都在使用 iPad，无时无刻不在”。

苹果一直致力于确保用户无需担心应用程序的管理问题，这促成了最初 Slide Over 和 Split View 多任务功能的推出，但这些功能存在局限性。费德里希强调，确保 iPad 的简洁性和交互性始终是“首要任务”，他指出：“以触摸为先的体验是整个过程中的‘不可协商’部分。”

2022 年，Stage Manager 作为 iPad 的下一个重大多任务变更出现时，费德里希表示，iPad 及其操作系统已经成熟，开发者也清楚地认识到 iPad 与 Mac 是不同的设备，因此苹果“感到有更多的灵活性”来为那些需要的用户添加多任务选项。

苹果长期以来对 iPad 添加类似 Mac 的多任务功能一直持谨慎态度，似乎担心这会限制开发者在 iPad 上的创新。费德里希指出，如果 iPad 一开始就配备了菜单栏，开发者可能会将功能隐藏在菜单栏中，而苹果希望鼓励更简洁的体验。他解释道：“如果 iPad 从一开始就像 Mac 那样有菜单栏，应用开发者自然会说，‘我认为我的很多功能可能只能通过菜单栏访问，对吧？’这些功能特性提供了一套约束条件，开发者在一定程度上要在这些条件下进行开发，并决定了所开发产品的性质。而对于 iPad，通过打造一个以简洁为核心的环境，这意味着整个应用生态系统中有众多开发者完成了各种令人惊叹的设计工作，以保持这种简洁的体验。”

费德里希还提到，苹果花了很长时间来了解人们如何使用 iPad，而决定在 iPadOS 26 中更新 iPad 的多任务功能是为了满足不同 iPad 用户的需求。有些用户希望有一个类似 iPhone 的简单界面，完全沉浸在一个窗口中；而另一些 iPad 用户则希望在平板电脑界面之外拥有更多的控制权和功能。费德里希表示：“我们终于认识到这个用户群体的存在。我认为我们一直在与用户一起寻找适合 iPad 的正确界面，而且将其视为一段旅程是非常重要的。”

他还指出，对于一款新设备和不同类型的用户，苹果需要抵制“把旧东西从架子上拿下来放在这里，因为也许这样感觉是对的”的冲动。相反，重要的是要发现 iPad 的“本质”，以及如果 Mac 从未存在过，触摸优先设备上的窗口化可能是什么样子。苹果目前正试图找到一个平衡点。

费德里希还解释了苹果长期以来为何抵制合并 iPadOS 和 macOS。他用“叉勺”（spork）的比喻来说明原因：苹果的目标不是取代 Mac，每种设备都有不同的用途，他说：“如果勺子很好用，叉子也很好用，那么我们是否应该把它们合并成一个餐具呢？事实证明，这样既不是一把好勺子，也不是一把好叉子。这是一个糟糕的想法。因此，我们不想制造‘叉勺’。”

费德里希进一步指出，虽然 iPad 可以从 Mac 的元素中获得“灵感”，但他并不认为 iPad 应该运行 macOS。