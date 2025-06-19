在中国汽车市场，有一块比较独特的领域，MPV 产品线，这个细分领域的用户有时候会想兼顾商务和家庭两方面的需求。因此，在这块市场做产品，就会面临比较大的挑战。

那么长城是如何适配这部分群体用户呢？新款高山一共分为三个版本，即高山7、高山8、高山9，长度在5米-5.4米，乘客舱最大尺寸2.8米-3.1米。用户可以在多个规格配置里根据自身的需求，来选择具体的车型。而在一些细节方面，实际上高山也做了创意融合，通过多变的内部空间，合适的标配以及恰当的动力系统来贴近用户需求。

我们体验的是高山 8 这款车型，以此来窥视长城魏牌全新高山的产品理念。外观上来看，前脸的家族风格明显。用的是“高山流水”风格，镀铬直瀑式格栅，尾部的灯也可以看到这个元素的体现。

坐到车内，科技风扑面而来。中控屏幕可以看到Coffee OS 3系统，用的是8295芯片，支持Coffee GPT大模型以及HiCar/Carlink手机互联。26英寸SR-HUD抬头显示可以给司机简洁的信息指导。整个驾驶的视野，对周边环境的视觉还是很宽阔的。

从应用程序的多样性来看，基本上满足了一些多媒体的视听需求，音乐方面比较丰富，而大的屏幕也能查看咪咕视频。

方向盘也是主流设计，中岛台上有两个无线手机充电位。感受细腻做工的最直观就是座椅，比较柔软贴合。座椅加热、通风、按摩，零重力都配齐了。

在辅助驾驶方面，对于大尺寸的车型来说，不能缺失这个功能。全系标配Coffee Pilot Ultra智能驾驶辅助系统，能够实现从行车到泊车、从高速到城乡、车位到车位的全场景连接。这种功能应付一些具体的都市场景，比如综合体密集的停车位难题，都市环岛路拥挤路段等。

官方表示可以识别车前50米内的锥桶、多种散落物和障碍物，实现高速NOA、城市NOA、记忆泊车、遥控泊车、倒车循迹。从系统的界面来看，也非常直观，用户几乎不需要学习成本就能熟悉操控。

而在实际行驶过程中，可以发现对于前向横穿预警有很好的判断力，可以识别一些两轮电动车切到机动车的情况，会自动紧急制动。驾驶辅助功能是到位了，但是这么大的车身，对于开放道路，还是建议握紧方向盘随时处理突发情况，实驾过程中发现对于速度较快的两轮车的预判还是没有人判断那么快。

车身上，新款高山采用了三重高强度笼式车身结构，高强度钢的使用比例将近82%，并应用了最高强度2000兆帕的热成形钢。这能带来安全感，但对于整个车身重量的增加也不可小觑。不过由于采用了Hi4性能版四驱电混系统，整体重量在接受范围内。

整个车辆的驾驶调教比较到位，对于大的拐弯摆动，侧边支撑力可以。可以明显感觉车身在方向盘回正的时候及时到位，在平路上则比较稳定，过减速带和小沟对震动也能有效过滤。当然，用户可以根据使用场景和个人感受调整驾驶模式。

再来谈下动力系统。高山全系搭载了长城Hi4性能版智能四驱电混技术，采用混联+4挡+前后轴双电机的混动架构，配合1.5T混动专用发动机，在驾控体验上还是不错的。用户可以根据需要强行采用发动机驾驶，这时候仔细听，会听到发动机的声音，但是比较小，发动机隔音做的比较好。当然，这套系统最大的好处是可以应付长途，不用充电焦虑。

魏建军在一场直播中表示过：“长城打死不做增程。”他指出，增程式混动是一种技术妥协，不能为用户带来真正的技术进步。当然这个观点仁者见仁智者见智，每个用户的需求不一样。高山有增程、并联、直驱等混动模式，可以满足比较多元的动力需求。

座椅的调整非常丰富人性化，后排的空间很宽裕，地板也是平的。前扶手箱后还有一个触控屏幕，可以对一些基本的空调进行设置。

座椅也比较多变，可以根据需要进行折叠，然后往二排靠，尾部就可以形成很大的空间。这样的座椅变化可以兼顾一些行李，户外的需求，也比较贴心。

从实际坐感来看，得益于二三排共轨设计，座椅可实现大范围前后移动，第三排的空间也比较宽裕，此外，12.5L冷暖冰箱的加入也能兼顾旅途的饮料需求。

最后部分，还提供了外接电源支持。这样，在一些户外的使用场景中，就能接驳一些电器使用。

大空间的车型在市场上想要走出好的销量，产品力很关键，从高山的综合素质来看是做到位了。剩下则是来自交付的挑战，这里面还包括售后，技术支持，售前等综合市场推力，这是长城需要加强的地方。