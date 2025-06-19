ChatGPT 4o据OpenAI Podcast首期内容整理

作为AI热潮中最受关注的企业之一，OpenAI近日发布了自己的官方播客。在首期节目中，CEO Sam Altman与主持人Andrew Mayne展开了一次开放、坦诚的对谈。从下一代大模型GPT-5的发布时间，到人工智能与日常生活的交集，再到全球性的算力布局与硬件革命，Altman清晰而深入地勾勒出AI未来发展的全貌。

AI育儿：下一代的“第一语言”可能就是人工智能

谈话的开始轻松却意味深长。Andrew提到自己身边很多朋友也正在为人父母，而ChatGPT似乎已经变成了育儿过程中的“第二个大人”。对此，Altman深有同感。他坦言，在自己孩子出生后的最初几周，“每天几乎都在用ChatGPT查东西”。从新生儿的睡眠规律到发育指标，这个工具成了他的得力助手。

但他更感兴趣的，不只是工具本身，而是下一代孩子将如何在AI的世界中成长。“他们从出生起就会认为这个世界本来就该如此智能。”他预判，未来的孩子可能不会在意自己是否比AI聪明，因为他们将天生与AI共存，并以极其自然的方式使用它完成学习、创作、沟通等一系列任务。

Altman的育儿观察，也是他对AI影响社会结构的切面性思考——它不再只是一项技术，而正在悄然塑造一个全新的“原生智能”一代。

AGI的边界正在后退，超级智能或许并不遥远

随着对话深入，两人进入了“AI核心哲学区”：AGI——通用人工智能是否真的存在？它又该如何定义？

Altman并没有给出一个标准答案，反而指出，五年前大家对AGI的判断标准，如今已经被现实远远超越。“这些模型已经非常聪明了。”但他认为，更值得思考的问题是：当AI开始协助人类自主发现科学规律，甚至加速未知领域的突破时，我们是否就已经迈入了“超级智能”的门槛？

“推动人类生活改善的高阶变量，其实是科学进展。”他认为AI的真正潜能，不在于取代谁，而在于激活更多此前被局限的研究力与认知力。

Deep Research与Operator：从信息查找，到“思维外包”

Altman对AI在科研领域的潜力显然怀有极大热情。在他看来，像Deep Research和Operator这样的工具，虽然远未达到“替你做科学”的程度，但已经成为科研人员“加速器”级别的存在。

Andrew举了个例子：他曾用Deep Research去追踪某个理论，眼睁睁看着AI像一位老练研究员一样从一个网页跳到另一个、自动交叉引用、追踪溯源，最终整理出一份报告，“比我过去花几天时间读的任何总结都更清晰。”

而Altman则提到，一位“狂热自学者”每天都用Deep Research生成一份长报告，再快速消化吸收并提出新问题，已经形成了属于个人的“AI学习闭环”。

在他们看来，AI并非只是把现有知识提炼得更快，而是开始介入“思维流程本身”，成为人类学习与创造的外延。

GPT-5的节奏变化：从“发布”到“持续演进”

谈到最受外界关注的下一代大模型GPT-5，Altman确认它“很可能在今年夏季上线”，但补充说，现在的模型开发节奏已经大不相同。

“过去是训练一个新模型，然后推出。现在则是持续更新、不断优化。”OpenAI正在考虑引入更清晰的“版本命名系统”，比如“GPT-5.1”、“5.2”等，以帮助用户理解不同阶段模型的能力边界。

这一转变不仅反映出模型本身的复杂性提高，也揭示出AI产品正逐步走向“系统工程化”阶段，不再是单点突破，而是结构性持续演进。

隐私、广告与“信任边界”的试炼

在ChatGPT日益深入用户生活的当下，OpenAI也迎来了一场外部挑战。纽约时报近期要求法院强制OpenAI延长用户数据保存期限，引发了广泛争议。

Altman回应称，这是“极大的越界行为”，并表示公司将坚决捍卫用户隐私。他强调，AI服务本质上已进入“高信任交互”阶段，很多人在ChatGPT中讨论的是情绪、健康、工作等极其敏感的信息，“不能轻易碰触这些底线”。

对于是否会在ChatGPT中引入广告，他的态度同样克制。“我们不排斥好的广告，但绝不会让出价更高的广告主改变模型输出的排序。”

在他看来，LLM的输出质量一旦与金钱挂钩，就会瞬间摧毁用户的信任，这种伤害是不可逆的。

社交时代的教训：别让AI变成“另一个推荐算法”

Altman坦言，他曾担心AI系统会重蹈社交媒体“算法放大偏好”的覆辙。比如，当模型越来越“取悦”用户时，短期看起来是“更聪明”，但长期可能在强化偏见、限制视野。

他以图像模型DALL·E为例，早期版本就出现了“图像风格越来越雷同”的问题，原因可能在于用户在对比投票中更偏好某些效果，最终反向影响了模型的整体表达能力。

OpenAI正在试图修正这一问题，但Altman提醒，AI系统的“对齐”不仅是伦理问题，也关乎人类如何避免陷入算法塑造的舒适区。

Stargate计划：打造AI世界的“电力公司”

播客最重磅的信息无疑是“Stargate计划”的正式披露。这个由OpenAI牵头、全球多方参与的超级算力工程，计划在数年内投入高达5000亿美元，用于构建下一代AI基础设施。

Altman解释说，如今限制AI能力的，不是模型、不是需求，而是算力。他形容Stargate就像是“为智能供电的基础设施”，目标是让AI成为一种像电力一样便宜、稳定、普及的资源。

他还提到，首个站点已开始建设，自己也亲自探访现场。“站在GPU安装室，看着工人们在调试设备的那一刻，我意识到，我们正在重新组织全球供应链、资本与工程力量，只为了让ChatGPT能更快地回答你一个问题。”

下一代AI设备：不是“屏幕替代”，而是“语境理解者”

在谈到未来人机交互方式时，Altman透露，OpenAI正与前苹果首席设计师Jony Ive合作开发一款AI设备。这款设备将不再依赖传统“屏幕+键盘”的交互，而是基于AI对用户长期偏好与语境的理解，“成为你生活中的真正助理”。

他尤其钟爱ChatGPT的记忆系统——“它记得你是谁、说过什么，甚至记得你没说但很可能会关心的事”，这种记忆让交互不再是“从零开始”。

这种设备或许不会取代手机，但会成为另一种意义上的“第二大脑”，一个能够真正与你共处、共思、共决策的智能体。

如果你现在25岁，Sam Altman会建议你……

节目尾声，主持人问了一个简单但扎实的问题：“如果你现在25岁，会做什么？”

Altman几乎没有犹豫：“学会使用AI工具。”过去的建议是“学会编程”，现在则是“学会与AI协同”。而在他看来，适应力、创造力、理解他人需求的能力，将是AI时代最值得投资的能力——不是不可训练的天赋，而是可以练出来的素质。

随后Andrew追问：“那如果是45岁呢？”

Altman的回答仍然简洁：“一样的建议。”他强调，AI是对所有年龄群开放的工具，“越早掌握，越能为自己所用”。

他最后补充了一句：“未来OpenAI可能雇用更多人，但每个人能完成的事情也将远超过去。”

这正是技术进步的全部意义。