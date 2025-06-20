特斯拉此前承诺的 Robotaxi 无人出租车服务即将于 6 月 22 日在美国奥斯汀正式启动。但据金融时报报道，这项服务的初期规模可能相当有限，特斯拉仅会投入大约 10 辆车辆提供相应载客服务，并且这些车辆将避开奥斯汀市内最复杂的路口，以降低风险。

为了确保乘客安全，报道指出，特斯拉还将为相应汽车启用一项“远程接管系统”，一旦出现问题，远程操作员可接管车辆，确保其顺利到达目的地。

此外，纽约时报援引分析师观点指出，特斯拉 Robotaxi 无人出租车服务初期很可能只开放给公司员工或受邀嘉宾试乘，距离全面向公众开放可能还需几个月时间。

事实上，早在 2024 年 10 月的发布会上，马斯克就正式介绍了特斯拉的无人出租车服务和名为 Cybercab 的自动驾驶车型。特斯拉的设想是“由于所有特斯拉车型都配备了 Tesla Vision 及 FSD 系统，理论上任何一辆车在车主不使用时都可以作为共享出租车投入运营”。

不过，特斯拉能否真正实现这一愿景仍是未知数。目前美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）正对特斯拉的 FSD 系统相关事故展开调查。同时也有消息称，特斯拉阻止奥斯汀市政府公开其无人出租车相关记录，引发外界对其系统成熟度和透明度的担忧。