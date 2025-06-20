据 VGC 报道，多款第三方游戏在任天堂 Switch 2 首发期间销量不理想，一位发行商坦言其游戏“连最低预期都没达到”。尽管 Switch 2 的主机销量创下新高，但第三方游戏市场却暂时尚未跟上。

The Game Business 的数据显示，除了 CD Projekt Red 的《赛博朋克 2077》，其他第三方游戏在 Switch 2 上普遍表现疲软。该报告指出“大多数第三方 Switch 2 游戏销量很低”，有发行商承认就算硬件销量火爆，游戏销量依旧“低于最低预期”。

数据显示，美国 Switch 2 发布周实体游戏销量中，62% 来自第一方作品（注：不包括捆绑版《马力欧赛车 世界》），而销量前三的游戏正是《马力欧赛车 世界》《赛博朋克 2077》和《塞尔达传说 王国之泪》Switch 2 版。

英国 NielsenIQ 数据则显示，如果算上捆绑版，第一方游戏占比高达 86%，不算捆绑版则为 48%，《赛博朋克 2077》成为最畅销的第三方游戏。

造成第三方游戏首发表现不佳的原因多样：首先，《马力欧赛车 世界》的吸引力极强，很多玩家暂时不急着尝试新游戏；其次，Switch 2 向下兼容功能和 12 款性能增强的第一方老游戏使玩家有大量选择；再者，媒体对第三方游戏评测稀缺，加上 Game‑Key Card 格式尚未被普遍接受，也可能抑制销售。

此外，多数第三方首发游戏是已有平台的移植版，许多玩家可能已经在其他平台购买过，减少了 Switch 2 上的购买动力。随着首发热度过去，特别是那些与其他平台同步推出的游戏，其后市表现仍有待观察。

总体而言，目前任天堂平台上的第三方游戏难以走红，部分原因是核心玩家通常配备多平台设备，并倾向支持任天堂自家作品。