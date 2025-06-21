亚马逊子公司 Zoox 已启用其首个全尺寸自动驾驶出租车生产工厂。该工厂位于加州海沃德，预计满负荷运转后每年可组装超过 1 万辆自动驾驶电动汽车。

生产初期主要集中在拉斯维加斯的商业化部署车辆准备，随后将于今年晚些时候在旧金山部署。预计未来几年，包括奥斯汀和迈阿密在内的其他城市也将陆续部署。Zoox 已在部分地区开展了早期试乘项目和测试车队。公共商业试乘预计将于今年年底前在拉斯维加斯启动。

这辆3.63米长的电动巴士拥有一个可容纳四人的乘客舱，但座椅也可以拆卸，用作自动驾驶送货车。该巴士通过车顶上的摄像头、雷达和六个激光雷达传感器感知周围环境。容量为133千瓦时的大型电池每次充电可连续运行16小时。对于一款自动驾驶汽车来说，电动巴士的速度相当快，可达120公里/小时。然而，Zoox Robotaxi专为城市环境打造。Robotaxi配备全轮驱动和可转向轴，几乎可以原地转弯，并且可以向前和向后行驶。它于2020年首次亮相。

据称，由 Zoox 内部开发的自动驾驶出租车平台采用完全对称的设计，并完全为自动驾驶而设计。模块化架构实现了精简的装配流程，并由人工和机器人系统协同工作。Zook 解释道，机器人可以执行特殊任务，例如玻璃粘合剂涂抹和车辆在生产线上的自主移动，而大部分工作仍需人工操作以确保质量控制。